Κόσμος

ΗΠΑ: Συμφωνία με τους Ταλιμπάν για αποχώρηση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ιστορική συμφωνία και μεγάλη ευκαιρία για ειρήνη στην πολύπαθη χώρα. Σταδιακό τέλος για τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο των ΗΠΑ.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και των Ταλιμπάν υπέγραψαν τη συμφωνία για την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, στην Ντόχα του Κατάρ.

Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών και των νατοϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν μέσα σε διάστημα 14 μηνών προβλέπει

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η αμερικανική και η αφγανική κυβέρνηση, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη δύναμη που διατηρούν στο Αφγανιστάν στους 8.600 στρατιώτες μέσα σε διάστημα 135 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Η αποχώρηση των στρατιωτών ωστόσο, θα εξαρτηθεί από το αν οι Ταλιμπάν θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.

Η Καμπούλ θα δεσμευτεί να συνεργαστεί με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ώστε μέχρι τις 29 Μαΐου να έχουν αρθεί οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε μέλη των Ταλιμπάν. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ δεσμεύονται να συνεχίσουν να παρέχουν πόρους για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας. Παραλλήλως, θα αποφύγουν να χρησιμοποιούν βία κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Αφγανιστάν και δεν θα παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας αυτής.

Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν να εγκριθεί η συμφωνία από το ΣΑ του ΟΗΕ και θα επιβλέψουν τις συνομιλίες για την ασφάλεια μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο βρίσκεται στην Ντόχα, και ήταν παρών στην τελετή υπογραφής αυτής της ιστορικής συμφωνίας.

Το κείμενο υπεγράφη από τον διαπραγματευτή της Ουάσινγκτον, Ζαλμάι Χαλιλζάντ και τον πολιτικό ηγέτη των Ταλιμπάν, Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ.

Δεν πρόκειται για μια καθ’ αυτό ειρηνευτική συμφωνία, όμως θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αποδεσμευτούν από τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο στην ιστορία τους. Ο Πομπέο έκανε λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία για την ειρήνη» ενώ ο ηγέτης των Ταλιμπάν Σιρατζουντίν Χακάνι, μιλώντας στην εφημερίδα New York Times, παραδέχτηκε ότι «όλοι έχουν κουραστεί από τον πόλεμο».