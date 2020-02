Πολιτική

Μεταναστευτικό: σύγκληση του Συμβουλίου ΥΠΕΞ της ΕΕ ζήτησε η Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Έκτακτη σύγκληση για το μεταναστευτικό του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ζήτησε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευρισκόμενο στο Χαρτούμ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Ζοζέπ Μπορέλ για τις τελευταίες εξελίξεις. Ο ΥΠΕΞ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες για το ίδιο θέμα και με τους ομολόγους του της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας

Το βράδυ της Παρασκευής, εξάλλου, επικοινώνησε και με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Την Παρασκευή, επίσης , συναντήθηκε με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, στον οποίον είχε την ευκαιρία να αναπτύξει το θέμα.