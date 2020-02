Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: δεν θα περάσει κανείς τα σύνορα χωρίς νόμιμα έγγραφα

«Η Ελλάδα έχει σύνορα, η Ευρώπη έχει σύνορα και τα σύνορα οι Έλληνες τα φυλάμε», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας για τη φύλαξη των συνόρων της, επανέλαβε, από τη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας στον Έβρο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας πως οι χιλιάδες στοιβαγμένοι άνθρωποι στα σύνορά μας, ήρθαν γιατί τους διώχνει και τους χρησιμοποιεί η Τουρκία.

«Είναι δύσκολη η κατάσταση και ταυτόχρονα δυσάρεστη. Χιλιάδες δυστυχισμένοι άνθρωποι στοιβάζονται στα σύνορά μας. Δεν έχουν έρθει εδώ από μόνοι τους, τους διώχνει τους απωθεί και τους χρησιμοποιεί η γείτονα χώρα, η Τουρκία. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει κανείς χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Ελλάδα έχει σύνορα, η Ευρώπη έχει σύνορα και τα σύνορα οι Έλληνες τα φυλάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.