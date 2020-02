Κόσμος

Αεροσκάφος προσγειώθηκε με την “κοιλιά” (βίντεο)

Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους σε διεθνές αεροδρόμιο.

Μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση με την «κοιλιά» του, στο αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια.

Ο πιλότος του Piper Malibu, μαζί με τρεις επιβάτες, ειδοποιήσαν τον πύργο ελέγχου του διεθνούς αεροδρομίου, ότι αντιμετωπίζουν μηχανική βλάβη.

Το αεροσκάφος προσέγγισε το διάδρομο προσγείωσης λίγο αργότερα και προσγειώθηκε χωρίς τη χρήση των τροχών, αλλά σέρνοντας την «κοιλιά» του.

Δεν έχει γίνει σαφές αν έχει τραυματιστεί κάποιος από τους επιβαίνοντες.

Το μικρό αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Αϊντάχο και είχε προορισμό άλλο αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ.

Ο πιλότος είχε αδειάσει καύσιμα, για να είναι ελαφρύτερο το αεροπλάνο.

Στο σημείο της προσγείωσης υπήρχαν πυροσβέστες και έκτακτο προσωπικό για να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες.