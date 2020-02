Κόσμος

Βούτσιτς: Η Σερβία δεν θα γίνει πάρκινγκ για μετανάστες

«Δεν χρειαζόμαστε τείχη έχουμε την δύναμη να προστατευτούμε διατηρώντας παράλληλα την αξιοπρέπεια μας», τόνισε ο Πρόεδρος της Σερβίας.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σχολιάζοντας τα γεγονότα με τους πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνοτουρκικά σύνορα και τις αναγγελίες της Τουρκίας ότι θα ανοίξει τις πύλες προς την Ευρώπη τόνισε ότι η Σερβία θα συμπεριφερθεί με γνώμονα το συμφέρον της. «Θα επιδείξουμε σεβασμό στους μετανάστες αλλά πρέπει να προστατευτούμε από ενδεχόμενη μεταναστευτική κρίση» δήλωσε σε συνέντευξη του στην δημόσια τηλεόραση της Σερβίας (RTS) ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ανέφερε ότι οι δυνατότητες φιλοξενίας μεταναστών είναι περιορισμένες και δεν θα επιτραπεί ο εγκλωβισμός τους στο έδαφος της Σερβίας. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση. Πολλοί άνθρωποι έχουν διασχίσει το έδαφός μας, είμαστε σε θέση να αντέξουμε 10.000 άτομα, και αν κάποιος πιστεύει ότι μπορούμε να γίνουμε πάρκινγκ για τους μετανάστες αυτό το έργο δεν θα το δει, η Σερβία θα προστατεύσει τα συμφέροντά της» διεμήνυσε ο Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είναι σε θέση να προστατεύσουν τα σύνορα και δεν υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστούν τείχη. «Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η χώρα τόπος συγκέντρωσης μεταναστών για χάρη των πολεμικών παιχνιδιών. Δεν χρειαζόμαστε τείχη έχουμε την δύναμη να προστατευτούμε διατηρώντας παράλληλα την αξιοπρέπεια μας» επισήμανε ο πρόεδρος της Σερβίας στην συνέντευξη του στην RTS.

Στην Σερβία σύμφωνα με επίσημα στοιχεία φιλοξενούνται σε οργανωμένες δομές περίπου 6500 πρόσφυγες και μετανάστες. Εκτιμάται ωστόσο ότι 800 έως 1000 μετανάστες βρίσκονται αδήλωτοι στη χώρα και κινούνται συνεχώς κατά μήκος των συνόρων με την Ουγγαρία, την Κροατία και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη προσπαθώντας να βρουν τρόπο να περάσουν απέναντι.