Κόσμος

Patriot από τις ΗΠΑ ζητεί η Τουρκία

Ενισχύσεις των τουρκικών δυνάμεων σε συριακό έδαφος ζήτησε ο Τσαβούσογλου από τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα ότι η Άγκυρα θέλει να στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πυραύλους Patriot στην Τουρκία ως ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις που διεξάγουν οι τουρκικές δυνάμεις στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας.

Ο Τσαβούσογλου έκανε τη δήλωση αυτή σε δημοσιογράφους στην Ντόχα του Κατάρ, όπου νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο.

Από τις επιχειρήσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων έχουν σκοτωθεί 55 Τούρκοι στρατιώτες αυτόν τον μήνα στη Συρία. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ότι θα απωθήσει τον συριακό στρατό αν δεν υποχωρήσει στις προκαθορισμένες γραμμές του.