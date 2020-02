Αθλητικά

Ανατροπή... παραμονής για τον Κολοσσό

Οι Ροδίτες νίκησαν τον Άρη και τον κράτησαν στο… "υπόγειο" της Basket League.

Βαθιά βαθμολογική ανάσα, με την οποία ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή του στην Α1 Ανδρών, πήρε ο Κολοσσός Ρόδου, ενώπιον του κοινού του.

Οι «Θαλασσί» επικράτησαν με 90-86 του Άρη, για τη 19η αγωνιστική, επιστρέφοντας από το -9 (52-61) που βρέθηκαν στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Oι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-11, με τους Θεσσαλονικείς να μην μπορούν να... ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της κατάταξης (5-14), όπου βρίσκονται «αγκαλιά» με τον ΠΑΟΚ.

Πρωταγωνιστής του Κολοσσού ο Ζερμέιν Λόβ με 23 πόντους, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Μάλκολμ Γκρίφιν (18π., 4/5τρ.) ήταν αυτός που «σφράγισε» τη νίκη από τα 6.75, διαμορφώνοντας το 83-77 στα 40΄΄ πριν από τη λήξη.

Από τον Άρη, ο Λευτέρης Μποχωρίδης πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, τελειώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 κλεψίματα, αλλά δεν ήταν αρκετός για το πρώτο εφετινό «διπλό» της ομάδας του.

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Αγκμπελέσε 13, Γκρίφιν 18 (4), Λοβ 23 (1), Ντάνιελς 10 (1), Κρομά 11 (1), Μπρέιζελτον, Τσαλμπούρης 11 (1), Μωραΐτης, Τουντζιαράκης 2, Παύλος 2.

ΑΡΗΣ (Καμπερίδης): Μποχωρίδης 24 (3), Φλιώνης 2, Μιλόσεβιτς 10 (2), Γκετσεβίτσιους 2, Ντραγκίσεβιτς 20, Φιτζπάτρικ 10 (1), Μπράουν 3, Γεωργάκης, Σλαφτσάκης 4, Μόρις 11 (2).