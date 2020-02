Αθλητικά

Βλέπει… ψηλά ο Ήφαιστος

“Πάρτι” έκαναν οι νησιώτες με αντίπαλο τον ουραγό ΠΑΟΚ...

Σε τροχιά play off παρέμεινε ο Ήφαιστος , μετά την άνετη νίκη επί του ΠΑΟΚ, που δεν μπορεί να πάρει... ανάσα (βρίσκεται στην τελευταία θέση «αγκαλιά» με τον Άρη). Οι νησιώτες επικράτησαν με 77-69, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 11-8 και υποχρεώνοντας τον ΠΑΟΚ στην 14η ήττα του.

Οι γηπεδούχοι «εκτέλεσαν» τον ΠΑΟΚ από τα 6.75 (είχαν 12/29 τρίποντα), τομέας που δυσαρέστησε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι με μόλις 4/27 τρίποντα δεν είχαν όνειρα «διπλού».

Κορυφαίος του Ήφαιστου, για ακόμη μία φορά, ο Σον Έβανς (10π., 14ρ., 3κλ., 5 κερδισμένα φάουλ). Άξιοι συμπαραστάτες του αποδείχθηκαν οι Έλτσον Τέρνερ (16π.) και Τζέρι Σμιθ (12π.). Από τον ΠΑΟΚ προσπάθησε ο Σάνον Σόρτερ με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 41-40, 55-56, 77-69

Οι συνθέσεις:

ΗΦΑΙΣΤΟΣ (Μανωλόπουλος): Έβανς 10, Σμιθ 12 (2), Γκίλμπερτ 3 (1), Χαριτόπουλος 9 (3), Χάμοντς 3 (1), Σταμάτης 11 (3), Πελεκάνος 8, Μούρτος 3 (1), Τέρνερ 16 (2).

ΠΑΟΚ (Μέξας): Σχίζας 6, Μπράουν 11 (2), Μαργαρίτης 7 (1), Σόρτερ 20 (1), Σαρικόπουλος 8, Ρετ 4, Τσόχλας 3, Χατζηνικόλας, Μπεστ, Γουίλιαμς 10.