Όπεν Ντουμπάι: Ψηλό… “εμπόδιο” ο Τζόκοβιτς για τον Τσιτσιπά

"Υποκλίθηκε" στην ανωτερότητα του Σέρβου Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης …

Πολύ... δυνατός αποδείχθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Σέρβος Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε εύκολα με 6-3, 6-4 στον τελικό του Όπεν του Ντουμπάι και κατέκτησε το τρόπαιο, στερώντας από τον Στέφανο την δεύτερη διαδοχική ευκαιρία να πάρει τον τίτλο. Πέρυσι ο Έλληνας σούπερ σταρ (Νο 6 στον κόσμο) είχε ηττηθεί στον τελικό του ίδιου τουρνουά από τον Ρότζερ Φέντερερ, με πανοιμοιότυπο τρόπο (6-4, 6-4)

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς το πάλεψε έως το 3-3, με τον Νόλε να κάνει το μπρέικ για το 5-3 και να τελειώνει το σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ ο Σέρβος έκανε στο 3-2, με τον Έλληνα τενίστα να απαντάει αμέσως και να ισοφαρίζει σε 3-3. Στα τρία τελευταία games, όμως, ο Τζόκοβιτς είχε την απόλυτη υπεροχή και έκανε το 2-0 σετ με 6-4.