Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δραματική αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Εμφάνιση του ιού σε νέες χώρες

Την εμφάνισή του και σε άλλες χώρες έκανε ο κορονοϊός. Αυξάνονται τα κρούσματα σε χώρες που έχουν πληγεί.

Στους 43 ανέρχονται οι νεκροί από την επιδημία του Covid-19 στο Ιράν, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υγειονομικών αρχών που ανακοίνωσε τον νεότερο απολογισμό μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Ο αριθμός των ασθενών σε όλη τη χώρα έχει φτάσει τους 593.

"Δυστυχώς εννέα άνθρωποι πέθαναν από τον ιό τις τελευταίες 24 ώρες. Οι θάνατοι είναι πλέον 43. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα από χθες ανέρχονται στα 205, κάτι που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι 593", είπε ο Κιανούς Τζαχανπούρ.

Λίγο νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr μετέδωσε ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σύμφωνα με την οποία η εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης θα γίνει διαδικτυακά, λόγω της επιδημίας.

Την Παρασκευή η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι "δύσκολη". Το Ιράν έχει καταγράψει τους περισσότερους θανάτους από τον κορονοϊό απ' όλες τις άλλες χώρες, εκτός της Κίνας.

Εκατοντάδες νέα κρούσματα στη Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα κατέγραψε ακόμη 219 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 3.150, ανακοίνωσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών της χώρας.

Τα νέα αυτά κρούσματα προστέθηκαν στα 594 επιβεβαιωμένα που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα σήμερα. Συνολικά αποτελούν τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει καταγραφεί στη Νότια Κορέα από τις 20 Ιανουαρίου, οπότε εντοπίστηκε ο πρώτος ασθενής.

Εξάλλου οι αρχές της χώρας κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους καθώς προειδοποίησαν ότι η χώρα βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο» στη μάχη της κατά της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

«Σας ζητάμε να αποφεύγετε να συμμετέχετε σε δημόσιες εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων θρησκευτικών εκδηλώσεων ή διαδηλώσεων, αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Κιμ Κανγκ-λιπ υφυπουργός Υγείας της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «μια κρίσιμη στιγμή» στον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας, ενώ πρόσθεσε: «Παρακαλώ μείνετε σπίτι, αποφεύγετε να βγαίνετε έξω και περιορίστε τις επαφές σας με άλλους ανθρώπους».

Νέα κρούσματα στη Βρετανία

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό στη Βρετανία ανέρχεται στους 23, μετά τον εντοπισμό τριών νέων κρουσμάτων σήμερα.

Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι μέχρι τις 9 το πρωί σήμερα (11.00 ώρα Ελλάδας) είχαν εξεταστεί συνολικά 10.483 πρόσωπα, εκ των οποίων τα 23 βρέθηκαν θετικά στον Covid-19.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε στην Παρασκευή ότι ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού συνιστά πλέον την κορυφαία προτεραιότητά της κυβέρνησής του. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι απεβίωσε ένας Βρετανός που είχε προσβληθεί από την ασθένεια όταν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, στην Ιαπωνία.

Νόσησαν παιδιά στη Γερμανία

Τέσσερα παιδιά ενός βρεφονηπιακού σταθμού στο Χάινσμπεργκ της δυτικής Γερμανίας έχουν προσβληθεί από τον Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα μια εκπρόσωπος του δήμου.

Η κατάσταση της υγείας των παιδιών, η ηλικία των οποίων δεν προσδιορίστηκε, δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Όλα τους εμφανίζουν «συμπτώματα κρυολογήματος», είπε η εκπρόσωπος.

Στο βρεφονηπιακό σταθμό εργάζεται μία γυναίκα, η οποία κόλλησε τον ιό από τον σύζυγό της. Εκείνος ήταν το πρώτο κρούσμα που εντοπίστηκε σ’ αυτήν την πυκνοκατοικημένη περιοχή της Γερμανίας.

Στο Χάινσμπεργκ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, έχουν καταγραφεί σχεδόν 60 κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα η πόλη να μετατραπεί στην κυριότερη εστία του νέου κορονοϊού στη Γερμανία. Οι αρχές έχουν κλείσει όλα τα σχολεία, τις διοικητικές υπηρεσίες και τους παιδικούς σταθμούς μέχρι την Δευτέρα, ενώ ζητήθηκε σε περίπου 1.000 ανθρώπους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

Νωρίτερα σήμερα είχε αναφερθεί άλλο ένα κρούσμα στη Γερμανία, στη Βόννη.

Ο Οδηγός Μισελέν ακύρωσε την τελετή απονομής αστεριών σε εστιατόρια της Γερμανίας, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη στο Αμβούργο.

Εξαπλώνεται ο κορονοϊός στον Καναδά

Η επαρχία Οντάριο του Καναδά ανακοίνωσε αργά χθες Παρασκευή ότι κατέγραψε το όγδοο επιβεβαιωμένο κρούσμα του νέου κοροναϊού στην πρωτεύουσά της Τορόντο, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο ασθενής είναι ένας άνδρας περίπου 80 ετών ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Αίγυπτο, διευκρίνισαν. Αφού επέστρεψε στο Τορόντο στις 20 Φεβρουαρίου πήγε την Πέμπτη στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου του Σκάρμπόροου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αφού βρέθηκε θετικός στον covid-19 οι γιατροί του επέτρεψαν να επιστρέψει σπίτι του όπου θα παραμείνει σε καραντίνα, ενώ η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Τορόντο αναζητά τους ανθρώπους με τους οποίους είχε επαφή.

Συνολικά 15 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με τον νέο κορονοϊό στον Καναδά μέχρι στιγμής --οκτώ στο Οντάρο και επτά στη Μπρίτις Κολούμπια--, με το πρώτο κρούσμα να έχει καταγραφεί στις 25 Ιανουαρίου σε έναν 50χρονο από το Τορόντο ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από την πόλη Ουχάν, επίκεντρο της επιδημίας στην Κίνα.

Το πρώτο κρούσμα στο Κατάρ

Το υπουργείο Υγείας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του Covid-19 στη χώρα, όπως μετέδωσε το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Qatar News Agency.

Ο ασθενής είναι ένας 36χρονος ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στο Κατάρ από το Ιράν. Η κατάστασή της υγείας του είναι σταθερή, σύμφωνα με το υπουργείο.

Μετά τον εντοπισμό κρούσματος και στο Κατάρ, η Σαουδική Αραβία είναι πλέον η μοναδική χώρα του Κόλπου που δεν έχει αναφέρει κανένα μέχρι σήμερα. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς στις άλλες χώρες είναι άνθρωποι που είχαν επισκεφθεί το Ιράν ή ήρθαν σε επαφή με άλλους που επέστρεψαν από το Ιράν.

Κρούσματα του ιού στο Ιράκ

Το Ιράκ κατέγραψε πέντε νέα κρούσματα του Covid-19, τέσσερα στη Βαγδάτη και ένα στην επαρχία της Βαβυλώνας (Μπάμπιλ), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των κρουσμάτων στο Ιράκ να ανέρχεται πλέον σε 13.

Οι ασθενείς έχουν τεθεί σε καραντίνα, επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Έφτασε στον Ισημερινό ο κορονοϊός

Ο Ισημερινός επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα του νέου κορονοϊού στη χώρα, όπως έγινε γνωστό από την υπουργό Υγείας.

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα από τον Ισημερινό, που διαμένει στην Ισπανία, δήλωσε η υπουργός Υγείας Καταλίνα Αντραμούνιο σε δημοσιογράφους. Η ασθενής έφθασε στον Ισημερινό στις 14 Φεβρουαρίου με απευθείας πτήση από τη Μαδρίτη χωρίς να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Σύντομα νόσησε και πήγε στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με τον Covid-19.

«Η ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική, σε ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς του κορονοϊού» είπε η υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας των προσώπων εκείνων που ήρθαν σε επαφή με την ασθενή.

Μετάδοση του κορονοϊού στο Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν στη χώρα τρία νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων να ανέρχεται σε 7.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τα τρία νέα κρούσματα έχουν τεθεί σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Βηρυτού και το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι προσβλήθηκαν έχει να κάνει με τις επαφές που είχαν με ήδη νοσούντες στη χώρα.

Κι άλλα κρούσματα στο Πακιστάν

Το Πακιστάν επιβεβαίωσε άλλα δύο κρούσματα του νέου κορονοϊού σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ασθενών στους τέσσερις.

Ο υπουργός Υγείας Ζαφάρ Μίρζα είπε ότι οι δύο πρώτοι ασθενείς είναι σε καλή κατάσταση και ο ένας από αυτούς πρόκειται σύντομα να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.