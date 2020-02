Αθλητικά

Έριξε… κατοστάρα ο Παναθηναϊκός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικοί οι “πράσινοι” με αντίπαλο την Λάρισα στο ΟΑΚΑ…

Με μία εξάδα παικτών να τελειώνει τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία καλή... προπόνηση στο ΟΑΚΑ, πριν από τη διαβολοβδομάδα της Euroleague και το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» που ακολουθεί στο ΣΕΦ (3/3).

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν 121-78 τη Λάρισα, για την 19η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, με τον Ρικ Πιτίνο να δηλώνει... 11άδα, αφήνοντας με απόφαση του εκτός τον Νίκο Παππά (σ.σ. δεν αγωνίστηκαν επίσης οι Μπεν Μπέντιλ, Ίαν Βουγιούκας και Γιώργος Παπαγιάννης).

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε... μονόλογο του παραγωγικότατου Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να φροντίζουν να «καθαρίσουν» τον αγώνα από το πρώτο μέρος, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +30 (61-31). Χωρίς να χάσουν διάθεση σε τρίποντα (15/31), ριμπάουντ (47 έναντι 33) και δημιουργία (30 ασίστ έναντι 10), μάλιστα, δεν... αγχώθηκαν μέχρι το τελικό 121-78.

Τόμας (19π.), Παπαπέτρου (12π.), Μήτογλου (19π.), Τζόνσον (16π.), Φριντέτ (16π.) και Ουάιλι (18π.) οι... διψήφιοι του Παναθηναϊκού, ενώ από τη Λάρισα ξεχώρισε ο Γκάρετ με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 35-17, 61-31, 91-52, 121-78

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πιτίνο): Τόμας 19 (3), Ράουτινς 9 (3), Παπαπέτρου 12 (1), Καλάθης 6 (2), Μήτογλου 19 (1), Ράις 3, Περσίδης, Παπαδάκης 3, Τζόνσον 16 (2), Φριντέτ 16 (3), Ουάιλι 18.

ΛΑΡΙΣΑ (Αγγέλου): Γκάρετ 19 (1), Τόμας Ε. 10, Χίκι 12, Ρας 14 (3), Σπυρόπουλος 3 (1), Χείλαρης, Μαραγκός, Τσιλούλης 3 (1), Χάρις 2, Βαβάτσικος, Φλόιντ 6, Παπαντωνίου 9 (1).