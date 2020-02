Υγεία - Περιβάλλον

Κύπρος: “Μάχες” στο οδόφραγμα της Λήδρας λόγω κορονοϊού (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έκλεισε το πέρασμα προς την ελεύθερη Λευκωσία. Βγήκε εκτός ελέγχου η κατάσταση. Η δήλωση Αναστασιάδη.

Μάχες σώμα με σώμα έγιναν σήμερα στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, στη Λευκωσία, όπου κόσμος διαμαρτυρήθηκε για το προσωρινό κλείσιμο των συνόρων της ελεύθερης με την κατεχόμενη Κύπρο.

Αστυνομικοί και εθνοφρουροί προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα, που τοποθετήθηκαν στις 6 το πρωί, από το πλήθος του μανιασμένου κόσμου, που ζητούσε να περάσει στην ελεύθερη Λευκωσία.

Μέσα στον πανικό, μάλιστα, ένας διαδηλωτής ήρθε «στα χέρια» με νεαρό εθνοφρουρό, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ για το περιστατικό διέταξε αυτεπάγγελτα έρευνα ο ίδιος ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης, ενώ ενημερώθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης. Για το συμβάν, δόθηκαν οδηγίες όπως εντοπιστεί ο διαδηλωτής που φαίνεται να κτυπά στρατιώτη.

Αναστασιάδης: δεν υπήρχε επιλογή για αποτελεσματικότερο έλεγχο

Δεν δικαιολογούνται όσοι νομίζουν ότι με το να διαμαρτύρονται δημιουργούν το όποιο πολιτικό πρόβλημα στην Κυβέρνηση, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις για το κλείσιμο οδοφραγμάτων λόγω του κορονοϊού, σημειώνοντας πως η Κυβέρνηση «έχει υποχρέωση να πάρει μέτρα προστασίας της υγείας του λαού».

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του νέου γηπέδου της Λεμεσού, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως "για να ληφθούν οι αποφάσεις υπήρξε σοβαρότατος προβληματισμός". Μελετήσαμε ακόμα και την πολιτική παρερμηνεία, είπε και υπέδειξε ότι "δεν υπήρχε επιλογή για αποτελεσματικότερο έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύνθεση του πληθυσμού στην κατεχόμενη περιοχή".

"Υπάρχουν πέραν των τριών χιλιάδων Ιρανών φοιτητών και είναι καλά γνωστό ότι το Ιράν είναι μια από τις πλέον επηρεασθείσες περιοχές. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των φοιτητών, είναι και ο αριθμός των συγγενών. Και δεν είναι μόνο οι Ιρανοί", συμπλήρωσε. Γι αυτό και προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερος έλεγχος, συνέχισε, κρίθηκε ότι προσωρινά θα ήταν σημαντικό να ελέγξουμε καλύτερα τους εισερχόμενους αλλά και εξερχόμενους.

Σημείωσε δε πως "δεν είναι μόνο μέτρο, όπως εξήγησα και στον κ. Ακιντζί, για προστασία των Ελληνοκυπρίων αλλά και της τουρκοκυπριακής κοινότητας την ίδια ώρα, από τους διερχόμενους στα οδοφράγματα και τους επισκεπτόμενους την κατεχόμενη γη μας".

Σε ερώτηση για τη συνομιλία που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και κατά πόσο ενέκρινε την απόφαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "δεν είναι θέμα αν αποδέχθηκε ή όχι. Ήταν μια φιλική κουβέντα οπωσδήποτε".

"Είπε καλύτερα να μην λαμβάνονταν τα μέτρα ή ότι ο έλεγχος έπρεπε να γίνεται στα εξωτερικά σύνορα. Είπα όμως αυτό το οποίο διαπιστώνουμε και αναφέρθηκα σε γεγονότα τα οποία δεν αμφισβήτησε, για τις πληθυσμιακές μετακινήσεις εννοώ", συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε ότι είναι ένα προσωρινό μέτρο για αποτελεσματικότερο έλεγχο και υπογράμμισε πως "δεν δικαιολογούνται όσοι νομίζουν ότι με το να διαμαρτύρονται δημιουργούν το όποιο πολιτικό πρόβλημα στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να πάρει μέτρα προστασίας της υγείας του λαού".