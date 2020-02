Υγεία - Περιβάλλον

Καραγεωργόπουλος στον ΑΝΤ1: πιο ευάλωτοι στον κορονοϊό οι άνω των 60 (βίντεο)

Τους πιο ευάλωτους στον κορονοϊό ασθενείς σημειώνει ο λοιμωξιολόγος. Ποιες είναι οι σωστές προφυλάξεις έναντι του ιού.