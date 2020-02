Πολιτική

Σαρλ Μισέλ: στηρίζουμε την Ελλάδα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Επικοινωνία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με Κυριάκο Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν...

Η ΕΕ δεσμεύεται ενεργά στη στήριξη της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διατήρηση της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το μεταναστευτικό, επισημαίνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, που είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος Μισέλ βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση στο μεταναστευτικό.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Συρία και την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Σαρλ Μισέλ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των Τούρκων στρατιωτών και τη βαθιά του ανησυχία για τον ανείπωτο ανθρώπινο πόνο που προκαλούν οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στην Ιντλίμπ.

Ο Σαρλ Μισέλ απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση και την εφαρμογή μιας σταθερής και διαρκούς εκεχειρίας, όπως και την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης, σε συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κύρια προτεραιότητα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η πρόσβαση στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε ανάγκη και η ΕΕ είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξή της.