Life

“Ντέρμπι”… αστυνομίας- καρναβαλιστών στην Πάτρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι καρναβαλιστές δεν πτοήθηκαν από το… απαγορευτικό λόγω κορονοϊού.

Αψήφησαν την... κορονο-απαγόρευση οι καρναβαλιστές της Πάτρας. Αρκετά γκρουπ επέμεναν να κάνουν την καθιερωμένη παρέλαση στην Πάτρα, το απόγευμα του Σαββάτου.

Αποτέλεσμα, ήταν μία από αυτές τις ομάδες καρναβαλιστών να έρθει αντιμέτωπες με άνδρες των ΜΑΤ στην στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις , εμπόδισαν τους… απείθαρχους καρναβαλιστές να παρελάσουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

Τελικά οι καρναβαλιστές πήραν την… ρεβάνς . Συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Πάτρας κυρίως επί του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου και της πλατείας όπου έστησαν αυτοσχέδιο πάρτι με μουσική, χορό και καπνογόνα.