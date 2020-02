Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέμπτο κρούσμα στην Ελλάδα

Επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα του κορονοϊού στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο ασθενής.

Επιβεβαιώθηκε το πέμπτο κρούσμα του κορονοϊού στη χώρα μας. Πρόκειται για γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι φίλη της 38χρονης ασθενούς "0", της πρώτης ασθενούς της χώρας μας, που είχε ταξιδέψει στο Μιλάνο και μετέδωσε τον ιό και στον 10χρονο γιο της.

Η γυναίκα είναι εκπαιδευτικός και ζει στη Θεσσαλονίκη.Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται άμεσα.

Και οι δύο γυναίκες νοσηλεύονται με ήπια συμπτώματα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς στη Θεσσαλονίκη, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπως και ο 10χρονος γιος της 38χρονης.

Δύο ακόμα γυναίκες νοσηλεύονται με κορονοϊό στο νοσοκομείο Αττικόν, στην Αθήνα. Και οι δύο είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία. Η κόρη της μίας εξ αυτών παραμένει στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν εκδρομή με το σχολείο της, μέχρις ότου βγουν οι εξετάσεις της ίδιας και ενός συμμαθητή της. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η μητέρας της, δήλωσε πως το παιδί δεν έχει κανένα σύμπτωμα.

Δέιγματα που είχαν ληφθεί νωρίτερα στην Κρήτη, καθώς και ενός στρατιώτη από τη Ρόδο, που είχε ταξιδέψει στην Ιταλία, βγήκαν αρνητικά.