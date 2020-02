Πολιτική

Κομισιόν: προτεραιότητά μας να στηρίξουμε την Ελλάδα και μέσω της Frontex

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε συνεχή επικοινωνία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη…

Την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία εκφράζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ παρακολουθεί με «ανησυχία» τις ροές των προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρακολουθούν στενά και με ανησυχία την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και εγώ η ίδια βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον (Έλληνα) πρωθυπουργό (Κυριάκο) Μητσοτάκη και τον (Βούλγαρο) πρωθυπουργό (Μπόικο) Μπορίσοφ» γράφει σε ένα tweet η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Ύψιστη προτεραιότητά μας, σε αυτό το στάδιο, είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα λάβουν την πλήρη στήριξή μας. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επιπλέον στήριξη, ιδίως μέσω της Frontex στα χερσαία σύνορα» συμπλήρωσε σε δεύτερο tweet.