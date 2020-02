Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επτά τα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επιβεβαιώθηκαν άλλα δύο κρούσματα το βράδυ του Σαββάτου…

Ανακοινώθηκαν ακόμα τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Το πρώτο πρόκειται για Ελληνίδα, στενή επαφή του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, η οποία παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το δεύτερο πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή της Ιταλίας και παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Αθήνας.

Το περιστατικό διεγνώσθη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Το τρίτο πρόκειται για Έλληνα, στενή επαφή του τρίτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Αθήνας.

Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.