Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Το Λιμενικό εντόπισε βάρκα με μετανάστες ανάμεσά τους και παιδιά (βίντεο)

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε σε σκάφος του Λιμενικού και κατέγραψε την απόπειρα βάρκας με πρόσφυγες και μετανάστες να περάσουν στην Λέσβο. Δεκάδες αφίξεις και στην Χίο.

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την ώρα που η κατάσταση στον Έβρο είναι τεταμένη με χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να βρίσκονται στα σύνορα.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε σε σκάφος του Λιμενικού και κατέγραψε την απόπειρα βάρκας με πρόσφυγες και μετανάστες να περάσουν στην ελληνική πλευρά.

Συγκεκριμένα, στις 2.20 εντοπίστηκε η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες στην οριογραμμή Ελλάδας Τουρκίας.

Στις 2.30 σκάφος του λιμενικού με τέσσερις άνδρες κατευθύνθηκε προς την βάρκα με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αποτροπής της κυβέρνησης.

Οι άνδρες του Λιμενικού πλησίασαν την βάρκα με τους μετανάστες και τους είπαν ότι πρέπει να σταματήσουν ενώ είχε ειδοποιηθεί ταυτόχρονα και το Λιμενικό Σώμα της Τουρκίας.

Μια ώρα αργότερα μια τουρκική ακταιωρός προσέγγισε την βάρκα με τους μετανάστες. Ωστόσο δεν έγινε τίποτα, το σκάφος του λιμενικού επέστρεψε έγιναν διαπραγματεύσεις και μια ώρα αργότερα εμφανίστηκε δεύτερη τουρκική ακταιωρός.

Στις 4.30 περίπου ειδοποιούν πως βρίσκονται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων οι μετανάστες και οι Τούρκοι λιμενικοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτό έγινε γιατί τους έφεραν τα θαλάσσια κύματα στην Ελλάδα και μέχρι τώρα παραμένουν εκεί.

Εν τω μεταξύ, συνολικά 220 πρόσφυγες και μετανάστες έφθασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε παραλίες της βόρειας και της ανατολικής Λέσβου. Με τέσσερις βάρκες έφθασαν στις περιοχές Σκάλες Συκαμνιάς και νότια του αεροδρομίου της Μυτιλήνης.

Πάνω από 120 μετανάστες έφτασαν σε Χίο και Οινούσσες

Το Λιμενικό στη Χίο κλήθηκε να επέμβει για τέσσερα περιστατικά περισυλλογής προσφύγων και μεταναστών, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε νότια Χίο και Οινούσσες, με τους Λιμενικούς να επισημαίνουν ότι σε όλα τα περιστατικά η τουρκική ακτοφυλακή δεν ανταποκρίθηκε στα καλέσματα αλλά αρκέστηκαν σε ρόλο παρατηρητή.