Τουρκική τηλεόραση: Χάρτης με “οδηγίες” με τις διαδρομές προς την Ελλάδα

Το TRT δημοσίευσε χάρτη με τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι μετανάστες για να μεταβούν στην Ελλάδα και από εκεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την άμεση εμπλοκή των τουρκικών Αρχών στη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με πρόσφυγες και μετανάστες στον Έβρο και όχι μόνο αποτυπώνει η κίνηση του τουρκικού κρατικού καναλιού TRT να δημοσιεύσει χάρτη με τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι μετανάστες για να μεταβούν στην Ελλάδα και από εκεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Χάρτης με τις πιθανές διαδρομές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μετανάστες για να φτάσουν στην Ευρώπη», αναφέρει το σχετικό μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter.

Μάλιστα, ως σημεία εξόδου από την Τουρκία παρουσιάζει τέσσερα νησιά του Αιγαίου, τον Έβρο και τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τον χάρτη οι χώρες- τελικοί αποδέκτες αυτών των ροών, είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία.

