Σύγκρουση πλοίων με 13 αγνοούμενους ναυτικούς

Αγωνία για την τύχη των ναυτικών που αγνοούνται μετά από ατύχημα.

Αγωνία για την τύχη 13 ναυτικών που αγνοούνται μετά τη σύγκρουση στα ανοικτά της βόρειας Ιαπωνίας φορτηγού πλοίου με αλιευτικό,.

Φορτωμένο με περίπου 3.000 τόνους σκραπ, το φορτηγό πλοίο Guoxing 1, που έπλεε υπό σημαία Μπελίζ, άρχισε να βάζει γρήγορα νερό μετά τη σύγκρουση, εξήγησε ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής Ακτοφυλακής, Τομογιούκι Χανζάουα.

Το σκάφος εντέλει βυθίστηκε, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Η σύγκρουση με το ιαπωνικό αλιευτικό έγινε περί τις 22:00 [τοπική ώρα· 15:00 ώρα Ελλάδας] χθες Σάββατο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ακτοφυλακής.

Το Guoxing 1 είχε πλήρωμα αποτελούμενο από 14 ναυτικούς, υπηκόους Κίνας και Βιετνάμ, κατά τον Χανζάουα. Οι δεκατρείς κηρύχθηκαν αγνοούμενοι, ενώ ένας ναυτικός από το Βιετνάμ διασώθηκε από διερχόμενο πλοίο.

Τα 15 μέλη του πληρώματος του ιαπωνικού αλιευτικού αντιθέτως είναι όλα ασφαλή.