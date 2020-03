Τεχνολογία - Επιστήμη

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Οι αλλαγές που έκαναν τη ζωή μας πιο εύκολη

Οι τέσσερις αλλαγές καινοτομίες που απαλλάσσουν τους πολίτες από τον κόπο, χάσιμο ενέργειας και χρόνου.

Σε τέσσερις αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό τη, διευκόλυνση της ζωής των πολιτών.

Από τη γέννηση μέχρι το διαζύγιο, τη διόρθωση των δηλωθέντων τετραγωνικών στα ακίνητα μέχρι και τον αυτόματο συμψηφισμό οφειλών η ζωή των πολιτών έγινε πιο εύκολη, καθώς οι τέσσερις αλλαγές που έφερε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά τη διαδικασία δήλωσης της γέννησης, την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών με τέσσερα κλικ, τον αυτόματο συμψηφισμό οφειλών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με βεβαιωμένες οφειλές προμηθευτών και τη δήλωση για μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, απαλλάσσουν τους πολίτες από τον κόπο, χάσιμο ενέργειας και χρόνου.

Εξάλλου, «το κράτος είναι ένα και πρέπει να έχει ένα πρόσωπο απέναντι στον πολίτη», όπως τονίζει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, διευκρινίζοντας ότι το στοίχημα «δεν είναι μόνο να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες αλλά πρωτίστως να τις απλουστεύσουμε και να τις κάνουμε φιλικές προς τον πολίτη, την επιχείρηση αλλά και τα στελέχη του Δημοσίου».

Έχοντας δώσει ήδη τα πρώτα δείγματα από αυτό που υπόσχεται να παραδώσει στο τέλος της τετραετίας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχεδιάζει κάθε δράση με στόχο «να μετασχηματιστεί πλήρως η εμπειρία του πολίτη όταν συναλλάσσεται με το Δημόσιο». Εκτός από το τεχνολογικό έργο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας και το νομοθετικό για το συγκεκριμένο υπουργείο. Ενόψει της λειτουργίας του gov.gr το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να συντάσσει εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις από τον υπολογιστή ή και το κινητό του, το υπουργείο είναι στη διαδικασία κατάρτισης σχεδίου νόμου για τις ψηφιακές υπογραφές και την ταυτοποίηση από απόσταση.

Οι 4 αλλαγές από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μια νέα αρχή για τη… γέννηση

Η αλλαγή στη διαδικασία δήλωσης της γέννησης είναι μια από τις δράσεις που θα απλοποιήσουν τη ζωή των γονιών των 80-90.000 παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Η πιλοτική λειτουργία ξεκίνησε πριν από δυο εβδομάδες, εγκαινιάζοντας μια νέα αρχή για τη σχέση κράτους - πολίτη. «Δεν επιλέξαμε να αρχίσουμε τη διαδικασία απλοποίησης και ψηφιοποίησης των γεγονότων ζωής με τη γέννηση μόνο για σημειολογικούς λόγους, αλλά και γιατί επρόκειτο για μια από τις πλέον δαιδαλώδεις», λέει ο υπουργός. Η διαδικασία πλέον είναι απλούστατη: ξεκινά και ολοκληρώνεται για τους γονείς μέσα στο μαιευτήριο, με μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα. Τα αρμόδια ληξιαρχεία και δημοτολόγια ενημερώνονται από το μαιευτήριο ηλεκτρονικά, ενώ το νεογέννητο αποκτά άμεσα ΑΜΚΑ και ασφαλιστική ικανότητα (εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος ο γονέας). Επιπλέον, κινούνται αυτόματα οι διαδικασίες για την απόδοση του επιδόματος γέννησης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια. Η παλιά διαδικασία ενέπλεκε τέσσερις υπηρεσίες, ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και γεμάτη γραφειοκρατικές στάσεις. Με την νέα διαδικασία «σκοτώνονται» πέντε - έξι ουρές. Επόμενος στόχος είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που σχετίζεται με την απώλεια ζωής.

Για τον γενικό γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλο, ο οποίος μαζί με το επιτελείο του ανέλαβε το έργο του συντονισμού όλων των νοσοκομείων της χώρας με το νέο σύστημα, είναι «μια δικαίωση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μέσω του ΕΠΑΔ ξεκινάμε να βάλουμε οριστικά τέλος στη γραφειοκρατία, κάνοντας πιο απλή τη ζωή των συμπολιτών μας».

Με τέσσερα κλικ

Τις ουρές και τα χαρτιά που κουβαλούσαν οι πολίτες στους δήμους έρχεται να καταργήσει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το παρελθόν είχαν δηλωθεί πλημμελώς στους δήμους. Την πλατφόρμα παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου οι υπουργοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. «Συντονιστήκαμε για το προφανές: να μη ξαναφέρουμε όλους τους δημότες, όλους τους πολίτες, με φωτοτυπίες υπό μάλης, στα δημαρχεία. Όταν είχε παρθεί η απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών, είχα τρομάξει στην ιδέα του τι θα έπρεπε να ξανακάνουν οι δημότες μας», εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Παπαστεργίου ο οποίος είναι και δήμαρχος Τρικκαίων.

Υπολογίζεται ότι από τους 7.000.000 ιδιοκτήτες, θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό τους που θα θελήσει είτε να επιβεβαιώσει ότι είναι σωστά τα τετραγωνικά είτε να διορθώσει το λάθος χωρίς πρόστιμο ως τις 31.3.2020, όπως ο νόμος ορίζει. Η πλατφόρμα είναι πολύ φιλική στο χρήστη είτε υπολογιστή είτε κινητού, και δεν απαιτείται κανένα απολύτως δικαιολογητικό. Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική δήλωση του πολίτη, για την ακρίβεια είναι μόλις τέσσερα κλικ. Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών προκύπτει αυτόματα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των site του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης mindigital.gr, του Υπουργείου Εσωτερικών ypes.gr, της ΓΓΠΣΔΔ gsis.gr, της ΑΑΔΕ www.aade.gr και της ΚΕΔΕ kedke.gr.

Καταργώντας το φαξ

Η ΑΑΔΕ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς για τις διαλειτουργικότητες και τις διασυνδέσεις του ελληνικού Δημοσίου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω του αναβαθμισμένου Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Εδώ και λίγες ημέρες, ως προϊόν συνεργασίας η διεπαφή «Taxis 7», έφερε το αυτονόητο: τον αυτόματο συμψηφισμό οφειλών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με βεβαιωμένες οφειλές προμηθευτών που τηρεί η ΑΑΔΕ. Έως τώρα, η διαδικασία αυτή ήταν χειρόγραφη και η ανταλλαγή των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών γινόταν με φαξ (!). Με την αυτοματοποίηση που επιφέρει η διεπαφή «Taxis 7» εξαλείφονται λάθη που οφείλονταν σε λανθασμένες καταχωρήσεις στοιχείων ή σε δυσανάγνωστα έγγραφα, επιταχύνεται η διαδικασία των πληρωμών ενώ «σκοτώνεται» και η γραφειοκρατία της φορολογικής ενημερότητας των δικαιούχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ετησίως εκτελούνται 150.000 (τακτικά) εντάλματα πληρωμής, με τα 60.000 από αυτά να αφορούν συμψηφισμούς. Σε περιόδους αιχμής μπορεί να φτάσουν και τα 1.000 ημερησίως.

«Μη μας πείτε ότι χωρίσατε…»

Τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε η διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου οι φορολογούμενοι να δηλώσουν μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση λόγω γάμου, διαζυγίου ή υπογραφής συμφώνου συμβίωσης. Τα στοιχεία πλέον αυτά αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών και έως σήμερα έχουν γίνει περισσότερες από 7.100 αυτόματες ενημερώσεις.