Κορονοϊός: Αναβολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Άρσης Βαρών

Άλλο ένα αθλητικό γεγονός «θύμα» του φονικού ιού.

Η Παγκόσμια ομοσπονδία Άρσης Βαρών ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, που θα διεξαγόταν στη Ρουμανία. Ο κορονοϊός (COVID 19) έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε όλη την υφήλιο και οι ιθύνοντες της IWF έκριναν ότι πρέπει να αναβληθεί η διοργάνωση.

«Η υγεία των αθλητών είναι το πρώτο μέλημα της Παγκόσμιας ομοσπονδίας, γι’ αυτό κρίναμε ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της IWF.

Η Ελλάδα θα συμμετείχε στη διοργάνωση με 6 αθλητές και είχε για μια ακόμη φορά υψηλούς στόχους.