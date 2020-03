Κοινωνία

Έβρος: Μαζική προσπάθεια μεταναστών να περάσουν τα σύνορα (βίντεο)

'Ενταση στα σύνορα. Ομάδες μεταναστών πετούσαν πέτρες και δακρυγόνα προς την ελληνική πλευρά. Ορισμένοι κρατούσαν μαχαίρια και απειλούσαν.

Μία οργανωμένη μαζική κίνηση έγινε γύρω στις 2.00 τα ξημερώματα από πολυπληθή ομάδα νεαρών μεταναστών, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος από το σημείο που ονομάζεται Δάσος Καστανεών και δεν υπάρχει φράκτης (πολύ κοντά στη μεθοριακή διάβαση).

Το σημείο αυτό βρίσκεται λίγο βορειότερα από τη συνοριακή διάβαση Ελλάδας -Τουρκίας όπου είχαν συγκεντρωθεί προηγουμένως πρόσφυγες και μετανάστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 1.30 τα ξημερώματα η προετοιμασία της κίνησης αυτής είχε εντοπιστεί από τον στρατό και τις αστυνομικές δυνάμεις και υπήρξε ετοιμότητα.

Με συντονισμένες προσπάθειες των δύο φορέων αποτράπηκε η είσοδος στο Ελληνικό έδαφος, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Χθες, κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι τις πρώτες νυχτερινές ώρες οργανωμένες ομάδες μεταναστών πετούσαν πέτρες, δακρυγόνα, πυρακτωμένα κούτσουρα και σίδερα προς την ελληνική πλευρά. Ορισμένοι κρατούσαν μαχαίρια και απειλούσαν ότι όταν θα μπουν στην Ελλάδα θα σκοτώσουν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο στρατός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τοποθέτησε τεχνητά εμπόδια και πινακίδες.

Στη μεθοριακή διάβαση Καστανεών υπολογίζεται ότι βρίσκονται πάνω από 3.000 άτομα.