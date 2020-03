Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα: Το ωράριο των καταστημάτων και συμβουλές για τα Σαρακοστιανά

Ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και ποιες ώρες. Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν. Τι να προσέχετε όταν αγοράζετε σαρακοστιανούς μεζέδες.

Μία τελευταία ευκαιρία θα έχουν όσοι καταναλωτές δεν έχουν κάνει τα ψώνια τους για τα σαρακοστιανά εδέσματα σήμερα, Κυριακή της Αποκριάς και ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα.

Ανοικτά θα είναι το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου 2020, τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και παραμονή της Καθαράς Δευτέρας, η ψαραγορά στη Βαρβάκειο και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη.

Τα περισσότερα καταστήματα στην Κεντρική Αγορά του Καταναλωτή στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη (ΟΚΑΑ) θα μείνουν ανοικτά την Κυριακή 1-3-2020 με ωράριο έως τις 12 τη νύχτα, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 6 το πρωί της Καθαράς Δευτέρας 2-3-2020 και θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ωστόσο κάποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν συνέχεια ανοικτά μέχρι το μεσημέρι χωρίς να κλείσουν καθόλου.

Η κεντρική ιχθυαγορά στην Βαρβάκειο θα ανοίξει στις 9 το βράδυ και τα μαγαζιά της θα μείνουν ανοικτά συνεχώς μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Ανοιχτά θα είναι, επίσης, την Καθαρά Δευτέρα 2-3-2020 και τα ιχθυοπωλεία, οι φούρνοι και τα μίνι μάρκετ, ενώ θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Σε ότι αφορά στα σούπερ μάρκετ, αυτά παραμένουν κλειστά στην Αθήνα,

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

Σημειώνεται, επίσης, πως η Καθαρά Δευτέρα, δεν θεωρείται εξαιρέσιμη αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η Καθαρά Δευτέρα πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

ΕΦΕΤ: Ενημέρωση των καταναλωτών για την περίοδο της Σαρακοστής

Με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα και την έναρξη της Σαρακοστής, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων εξέδωσε ανακοίνωση για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε νηστίσιμα τρόφιμα.

Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και ειδικότερα την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με τις διατροφικές μας συνήθειες, προβαίνουμε στην κατανάλωση συγκεκριμένων νηστίσιμων τροφίμων, πολλά εκ των οποίων θεωρούνται ευαλλοίωτα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Συνεπώς, ο ΕΦΕΤ ετοίμασε μία λίστα με όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την ορθή επιλογή, τη μεταφορά, την άμεση ψύξη καθώς και το χειρισμό αυτών των τροφών στο σπίτι, για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Συμβουλές για την επιλογή τροφίμων που καταναλώνονται την Σαρακοστή:

Κεφαλόποδα (π.χ. χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές)

Στην αγορά απαντώνται είτε ως νωπά, είτε ως κατεψυγμένα, είτε ως αποψυγμένα. Για τα νωπά πρέπει να προσέχουμε:

Την οσμή που πρέπει να είναι οσμή θάλασσας και όχι δυσάρεστη οσμή αμμωνίας ή οποιαδήποτε άλλη οσμή, ξένη προς το προϊόν.

Την επιφάνεια του σώματος να είναι υγρή και γυαλιστερή.

Τα πλοκάμια και οι βεντούζες να αντέχουν σε ελαφρύ τράβηγμα και να μην αποσπώνται εύκολα.

Τη σάρκα να είναι συμπαγής, ελαστική και γυαλιστερή.

Τα μάτια να είναι γυαλιστερά, ζωηρά χωρίς κηλίδες.

Για τα κατεψυγμένα (συσκευασμένα ή χύμα) πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά δεν πρέπει να πωλούνται με αλλοιώσεις της χροιάς τους, ενώ συνήθως φέρουν ένα στρώμα πάγου (επίπαγος). Μετά την απόψυξη το περιεχόμενο πρέπει να φέρει το χρώμα και την οσμή του νωπού προϊόντος. Στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης.

Για τα αποψυγμένα αλιεύματα πρέπει να γνωρίζουμε ότι παράγονται μόνο εντός εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διότι απαγορεύεται η απόψυξη των κατεψυγμένων στο λιανεμπόριο. Κατά την πώλησή τους πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν εμφανή την ένδειξη της αποψυγμένης κατάστασής τους, τόσο στην ενδεικτική πινακίδα πώλησης, όσο και στις ενδείξεις επί της συσκευασίας τους.

Οστρακοειδή (π.χ. μύδια, κυδώνια, γυαλιστερές, στρείδια, αχιβάδες, χτένια)

Εφόσον πωλούνται με κέλυφος θα πρέπει να είναι ζωντανά και αυτό φαίνεται από:

Τα κελύφη που πρέπει να είναι κλειστά και να ανοίγουν πολύ δύσκολα ή αν είναι μερικώς ανοιχτά με την ελάχιστη πίεση πάνω στο κέλυφός τους να κλείνουν μόνα τους ερμητικά.

Το περιεχόμενο που πρέπει να είναι υγρό, καθαρό και άοσμο.

Τη σάρκα που πρέπει να είναι υγρή, γερά προσκολλημένη στο κέλυφος (με τσίμπημα καρφίτσας ή με λίγες σταγόνες λεμονιού να προκαλείται συστολή του σώματος).

Όσον αφορά τα αποφλοιωμένα μύδια που πωλούνται πάνω σε πάγο, θα πρέπει η σάρκα τους να είναι γυαλιστερή, συνεκτική και να έχει μυρωδιά θάλασσας.

Τα μύδια πωλούνται επίσης και κατεψυγμένα με κέλυφος ή χωρίς κελύφη. Επάνω στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης.

Μαλακόστρακα (π.χ. γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια)

Τα βρίσκουμε στην αγορά είτε ως νωπά ή είτε ως κατεψυγμένα είτε ως αποψυγμένα. Για τα νωπά πρέπει :

Η οσμή να είναι ευχάριστη (σαν την οσμή της θάλασσας).

Τα πόδια τους να είναι στερεά κολλημένα στο σώμα και σκληρά.

Η μεμβράνη του θώρακα να είναι τεντωμένη, ανθεκτική και διαφανής.

Το κεφάλι και ο θώρακας να είναι ανοιχτόχρωμα, όχι μελανού χρώματος και να μην έχουν μαύρες κηλίδες.

Να έχουν αντανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, στις κεραίες και στα πόδια όταν είναι ζωντανά.

Γενικά, να γνωρίζουμε ότι οι φρέσκες γαρίδες γλιστρούν εύκολα από το χέρι και δεν παρουσιάζουν δυσάρεστη οσμή.

Αχινοί

Οι αχινοί πρέπει κατά την αγορά τους να είναι ζωντανοί, γεγονός που φαίνεται από την κίνηση των αγκαθιών τους. Όταν επιλέγουν κονσέρβες ιχθυηρών που διατηρούνται στο ψυγείο ή εκτός ψυγείου, οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν να μην είναι διογκωμένες, να μην παρουσιάζουν εξωτερική σκουριά, να μην υπάρχει διαρροή του υγρού περιεχομένου. Επίσης, είναι προς όφελος των καταναλωτών να διαβάζουν προσεκτικά τις ενδείξεις στη συσκευασία.

Άλλα σαρακοστιανά εδέσματα

Ο ταραμάς πρέπει να έχει χρώμα ομοιόμορφο, σύσταση μαλθακή και όχι πικρή ή όξινη γεύση. Πιθανή αλλοίωση στον ταραμά διαπιστώνεται από την εμφάνιση μούχλας, την ξηρότητα ή την τάγγιση.

Το τουρσί θα πρέπει να καταναλώνεται με φειδώ από άτομα με ευαισθησία στο στομάχι.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι καταναλωτές που πάσχουν από αλλεργίες στην επισήμανση του χαλβά, προκειμένου να μην καταναλώσουν χαλβά που περιέχει αλλεργιογόνα συστατικά.

Σημειώνεται επίσης, ότι ο ΕΦΕΤ με γνώμονα τη διασφάλιση της διάθεσης ασφαλών τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, ενισχύει τους ελέγχους στην αγορά των τροφίμων κατά την περίοδο της Σαρακοστής. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας λαμβάνονται άμεσα τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις.