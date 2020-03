Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Ο Τσιτσιπάς θα γίνει Νο1 στον κόσμο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα πρωταθλητή μίλησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει τίτλους Grand Slam και να γίνει στο μέλλον Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη , όπως τόνισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς που χθες νίκησε τον 21χρονο Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό του Dubai Open.

Τζόκοβιτς, Ναδάλ και Φέντερερ μοιράζονται όλα τα Grand Slams μεταξύ τους από τότε που κέρδισε ο Βαβρίνκα στο US Open το 2016 και ο Τσιτσιπάς, όπως σημειώνει το Reuters, έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους λίγους παίκτες που μπορούν να σπάσουν αυτό μέσα στο 2020.

«Μου αρέσει το γεγονός ότι είναι κάτι περισσότερο από τενίστας και προσπαθεί πάντα να μάθει, να αποκτήσει εμπειρία και να καταλάβει κάτι νέο για τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να βελτιωθεί», δήλωσε ο Τζόκοβιτς.

«Αυτό για μένα είναι ένα χαρακτηριστικό ενός πρωταθλητή, κάποιος που έχει σίγουρα μια μεγάλη δυνατότητα να είναι ο Νο 1 του κόσμου και να κερδίσει το Grand Slams και να είναι ένας μεγάλος πρεσβευτής του αθλήματός μας. Είναι ήδη, αλλά έχει ένα μεγάλο μέλλον μπροστά του, είμαι βέβαιος. Είναι ήδη ώριμος άνθρωπος, είναι πολύ έξυπνος, πολύ σοφός».

Ο θρίαμβος του Τζόκοβιτς ήταν ο πέμπτος του στο Ντουμπάι και επέκτεινε την αήττητη πορεία του σε 21 αγώνες. Έχει κερδίσει 18 αγώνες αυτή τη σεζόν.