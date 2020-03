Life

Η Μαντόνα ξέσπασε σε κλάματα πάνω στην σκηνή

Σε κλάματα ξέσπασε η βασίλισσα της ποπ κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Παρίσι.

Σε κλάματα ξέσπασε η Μαντόνα σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης, στο Παρίσι.



H 61χρονη βασίλισσα της ποπ είχε ένα μικρό ατύχημα την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή. Συγκεκριμένα έπεσε από μια καρέκλα κατά τη διάρκεια του σόου με έναν από τους χορευτές να σπεύδει αμέσως να τη βοηθήσει.



Η διάσημη τραγουδίστρια συνέχισε το σόου της, αλλά ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν άντεξε και έβαλε τα κλάματα.



Η Μαντόνα τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρείται από αρκετούς τραυματισμούς στο γόνατό της.