Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο πρόεδρος του ΔΣΑ ζητά τη λήψη μέτρων στα δικαστήρια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης την οποία κοινοποιεί στον υπουργό Υγείας απέστειλε ο Δημήτρης Βερβεσός.

Να ληφθούν τα αναγκαία προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού στους χώρους των δικαστηρίων της Αθήνας ζητεί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Δημήτρης Βερβεσός, με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα την οποία κοινοποιεί στον υπουργό Υγείας Βασίλειο Κικίλια.



Συγκεκριμένα, ο κ. Βερβεσός αναφέρει ότι με δεδομένο ότι στους χώρους των δικαστηρίων των Αθηνών, ιδίως δε της πρώην Σχολής Ευελπίδων, εισέρχονται καθημερινά χιλιάδες πολιτών, δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών γραμματέων, είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα, κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Κατόπιν αυτού ζητεί να πραγματοποιηθεί αμελλητί απολύμανση στους χώρους των δικαστηρίων, να τοποθετηθούν αντισηπτικά στις γραμματείες, τις δικαστικές αίθουσες και τις τουαλέτες και να ληφθεί κάθε άλλο μέτρο που ήθελε κριθεί ενδεδειγμένο από τις υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης και του υπουργείου Υγείας.



Να σημειωθεί ότι ο ΔΣΑ έχει ήδη προμηθευτεί και τοποθετήσει αντισηπτικά στις αίθουσες του Συλλόγου στα δικαστήρια προς χρήση από τους δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους του.