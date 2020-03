Κόσμος

Αεροσκάφος του συριακού στρατού καταρρίφθηκε στην Ιντλίμπ (βίντεο)

Ο συριακός στρατός κατέρριψε τουρκικό drone. Διαψεύδει την κατάρριψη συριακού αεροσκάφους. Τι μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Αεροσκάφος του συριακού στρατού καταρρίφθηκε στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Ο τουρκικός στρατός πλήττει στόχους της συριακής κυβέρνησης στην Ιντλίμπ τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Φεβρουάριο συνολικά 55 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις του συριακού στρατού, περιλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών, στην επαρχία αυτή.

Ο συριακός στρατός κατέρριψε τουρκικό drone -Διαψεύδει την κατάρριψη συριακού αεροσκάφους

Ο συριακός στρατός κατέρριψε τουρκικό drone πάνω από την πόλη Σαρακέμπ στην επαρχία Ιντλίμπ, λίγη ώρα αφού είχε ανακοινώσει ότι κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω από τη βορειοδυτική Συρία και είχε προειδοποιήσει ότι θα καταρρίπτει οποιοδήποτε αεροσκάφος τον παραβιάσει.

«Οποιοδήποτε αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο μας, θα αντιμετωπίζεται ως εχθρικό και θα καταρρίπτεται», δήλωσε στρατιωτική πηγή σύμφωνα με το SANA.

Εξάλλου τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν την πληροφορία που μετέδωσε πριν λίγο το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, σύμφωνα με την οποία συριακό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στην επαρχία Ιντλίμπ.