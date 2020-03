Κοινωνία

Εισαγγελική παρέμβαση για την δήθεν “εκκένωση χωριών στον Έβρο”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποινική δίωξη για fake news ότι εκκενώνονται οι Καστανιές. Μήνυμα από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας μέσω facebook.

Η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, σχετικά με χθεσινό δημοσίευμα ιστοσελίδας, το οποίο ανέφερε ότι εκκενώνονται χωριά του Έβρου από τους Έλληνες κατοίκους τους, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του δημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη: «καμία απολύτως απόφαση εκκένωσης των Καστανέων. Παράκληση: μην αναπαράγετε ψευδείς ειδήσεις!» έγραψε χαρακτηριστικά στο facebook.

Δημοσίευμα ιστοσελίδας, προκάλεσε αναστάτωση, καθώς ανέφερε, ψευδώς, ότι εκκενώνονται χωριά στον Έβρο, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα μετά την κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης να μεταφέρει πρόσφυγες και μετανάστες στο σημείο, οι οποίοι πλέον ελπίζουν να μεταβούν σε ευρωπαϊκό έδαφος.