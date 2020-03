Κοινωνία

Επιβάτης λεωφορείου πέθανε στην διαδρομή

Τραγωδία σε λεωφορείο με νεκρό άνδρα. Σε σοκ ο οδηγός.

Μπροστά σε έναν επιβάτη που είχε μείνει τελευταίος βρέθηκε ο οδηγός του ΚΤΕΛ Εύβοιας που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Ιστιαία.

Το απόγευμα του Σαββάτου (29.02) το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Εύβοιας έφτανε στον προορισμό του. Ο οδηγός πρόσεξε ότι ένας επιβάτης στα πίσω καθίσματα δεν είχε κατεβεί ακόμη.

Συνηθισμένος με ανθρώπους που κοιμούνται στη διαδρομή, θεώρησε ότι τον είχε πάρει ο ύπνος. Πηγαίνοντας κοντά του διαπίστωσε σοκαρισμένος ότι ο άνθρωπος δεν αντιδρούσε.

Φώναξε αμέσως ασθενοφόρο, αλλά, δυστυχώς όταν ο 50χρονος έφτασε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας ήταν πλέον αργά για οποιαδήποτε βοήθεια.

Όλα δείχνουν ότι ο άτυχος άνδρας “έφυγε” αιφνιδίως από παθολογικά αίτια, περισσότερα, όμως, θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που διατάχθηκε από το οικείο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

πηγή: lamiareport.gr