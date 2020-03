Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επίσκεψη Κικίλια στο “Σωτηρία”

Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε σεβασμό στους ασθενείς, ενώ εξήρε τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Η συμβουλή του στους πολίτες για τον κορονοϊό.

«Δεν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε εφησυχασμός» τόνισε για ακόμη μια φορά ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο "Σωτηρία", ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό .

Ο Yπουργός επισήμανε ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν ανακοινωθεί από τον ΕΟΔΥ: Σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή συγχρωτισμού και άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για να λάβει τις κατάλληλες συμβουλές, εφόσον κάποιος έχει ύποπτο ιστορικό είτε ταξιδιού στην Ιταλία είτε σε σχέση με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Αναφερόμενος στα 7 κρούσματα είπε ότι μέχρι σήμερα όλοι είναι καλά καθώς έχουν εμφανίσει ήπια συμπτώματα. Επικαλέστηκε το ιατρικό απόρρητο και δεν θέλησε να αποκαλύψει σε ποια νοσοκομεία νοσηλεύονται οι θετικοί στον κοροναϊό ασθενείς, ενώ ζήτησε να υπάρξει σεβασμός καθώς αυτοί οι άνθρωποι ήδη δέχονται μεγάλη ψυχολογική πίεση στην απομόνωση όπου παρακολουθούνται.

Τέλος εξήρε τις προσπάθειες του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία αναφοράς και έκανε λόγο για επαγγελματισμό και καλή δουλειά.