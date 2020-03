Πολιτική

ΥΠΕΞ: Εκστρατεία παραπληροφόρησης από τις τουρκικές Aρχές

Απάντηση στον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών μέσω Twitter έδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Για εκστρατεία παραπληροφόρησης από τις τουρκικές αρχές κάνει λόγο με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ σημειώνει τα στοιχεία που έχουν καταγράψει οι ελληνικές αρχές στον Έβρο.

«Συνεχίζεται εκστρατεία παραπληροφόρησης από τουρκικές αρχές», σημειώνεται στο σχετικό tweet. «Η πραγματικότητα: Από χθες πρωί ως σήμερα πρωί αποτράπηκε είσοδος σε ελλ.επικράτεια (όλο τον Έβρο) σε 10.000 άτομα. 73 άτομα χωρίς σχέση με Ιντλίμπ εισήλθαν παράνομα σε ελληνικό έδαφος, συνελήφθησαν και σχηματίστηκαν δικογραφίες».

Ενώ με δεύτερο tweet στα αγγλικά προσθέτει: «Κανείς δεν μπορεί να διασχίσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται αποτελεσματικά. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε ότι πάνω από 76.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τα σύνορα Τουρκίας – Ε.Ε. μετά την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα. «Μέχρι τις 9:55 ο αριθμός των προσφύγων που έφυγαν από τη χώρα μας για Ευρώπη μέσω Αδριανούπολης είναι 76.358», έγραψε ο Σοϊλού, σε μήνυμά του στο Twitter.