Πολιτική

Γεννηματά: Ο Μητσοτάκης να ζητήσει άμεσα τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την προστασία των συνόρων, που είναι και σύνορα της ΕΕ» δήλωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

«Η χώρα μας με τις τουρκικές ενέργειες στα σύνορα αντιμετωπίζει άμεση απειλή για την ασφάλεια της. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την προστασία των συνόρων, που είναι και σύνορα της ΕΕ» δήλωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, προσθέτοντας: «Είναι ώρα για αποφασιστική δράση. Να μπλοκάρουμε (veto) κρίσιμες αποφάσεις αν χρειαστεί. Η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τη χάραξη εθνικής γραμμής είναι πλέον όσο ποτέ αναγκαία».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχολόγια. Περιθώρια για υποχωρήσεις δεν υπάρχουν καθώς η τακτική της Τουρκίας συνιστά μονομερή κατάργηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας» είπε η κ. Γεννηματά τονίζοντας στη συνέχεια της δήλωσής της:

«Ο κ Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να ζητήσει με επιστολή του την σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ώστε :

Να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αλληλεγγύης του άρθρου 222 της Συνθήκης που προβλέπεται για περιπτώσεις ανθρωπογενούς καταστροφής. Για να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της Frontex με μέσα και προσωπικό και να διαδραματίσει αυτή ουσιαστικό ρόλο στη φύλαξη των συνόρων.

Να πιεσθεί η Τουρκία υπό την απειλή άμεσων κυρώσεων να δεχθεί την παρέμβαση της Frontex εντός των χωρικών υδάτων της για να σταματήσει η παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Να ανασταλεί άμεσα η εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο και να επιταχυνθεί η διαδικασία κατάργησης του. Να προχωρήσει άμεσα η αποσυμφόρηση των νησιών με κατανομή των αιτούντων άσυλο σε όλη την Ευρώπη».