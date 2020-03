Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.: Αυτός είναι ο άνδρας που χτυπούσε και λήστευε ηλικιωμένες (εικόνες)

Ο 42χρονος διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών. Πως εντόπιζε τα θύματά του.

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του 42χρονου αλλοδαπού που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών και συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον MUSTAFA CORNEL του NEAGU και της ANICA , που γεννήθηκε την 15-5-1977 στη Ρουμανία.

Ο 42χρονος Ρουμάνος, που εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή των Πατησίων, παρατηρούσε και παρακολουθούσε διερχόμενους πολίτες.

Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα για να τον ελέγξουν, αυτός προσπάθησε να διαφύγει αλλά μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε και προσήχθη στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος, μαζί με συνεργό του που αναζητείται, από τον Ιούνιο του 2019 διέπραττε ληστείες, με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών.

Ειδικότερα, οι δύο δράστες πρωινές ή μεσημβρινές ώρες, εντόπιζαν ηλικιωμένες γυναίκες, είτε μετά την αποβίβασή τους από συρμούς του ηλεκτρικού, είτε μετά την αποχώρησή τους από εκκλησίες ή λαϊκές αγορές και τις ακολουθούσαν κατά την επιστροφή στα σπίτια τους. Όταν τα θύματά τους ξεκλείδωναν την κεντρική πόρτα και εισέρχονταν στην είσοδο της πολυκατοικίας, τότε ο ένας ή και οι δύο δράστες, τις ακινητοποιούσαν και χτυπώντας αυτές με κλωτσιές, μπουνιές και ακολούθως απωθώντας τες βίαια, τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Συνολικά, εξιχνιάσθηκαν τέσσερις περιπτώσεις ληστειών στις περιοχές των Πατησίων, του Αγίου Παντελεήμονα και του Νέου Ηρακλείου.

Χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης σκληρότητας που επιδείκνυαν στα θύματά τους είναι ότι και στις τέσσερις εξιχνιασθείσες υποθέσεις, τραυμάτισαν τα θύματά τους προκαλώντας τους κατάγματα και κακώσεις.

Επιπρόσθετα, ο 42χρονος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν δυο φορές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική και έχει εκτίσει ποινή πολυετούς φυλάκισης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, "η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476195 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας".