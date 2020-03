Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Καθαρά Δευτέρα αύριο, με καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και νοτιάδες, παρόλα αυτά ο κορονοϊός θα εμποδίσει τις παραδοσιακές εκδηλώσεις.

Για αύριο, Καθαρά Δευτέρα, περιμένουμε αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και βόρεια, με τοπικές βροχές στα βόρειο δυτικά μέχρι το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 2 έως 20 και νοτιότερα από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νοτιάδες 4 με 5, θα πνέουν στα πελάγη 6, το βράδυ στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Οδηγίες για αγρότες

«Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για την Ψύλλα της αχλαδιάς.

Αποτελεί σοβαρό εχθρό της αχλαδιάς και εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας. Τα ακμαία είναι δραστήρια ηλιόλουστες ημέρες με θερμοκρασίες υψηλότερες από 7o C. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους κοντά στη βάση των οφθαλμών. Οι νεαρές προνύμφες μπαίνουν μέσα στους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς αυξάνοντας κατά πολύ την δυσκολία καταπολέμησης. Η επέμβαση αυτή την εποχή έχει στόχο τα ακμαία και τα αυγά.

• Στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους αχλαδεώνες της περιοχής μας, διαπιστώθηκε σημαντικός πληθυσμός θηλυκών εντόμων που φέρει ώριμα αυγά.

• Σε οπωρώνες που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, συνιστάται να γίνει επέμβαση:

o 27 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου στις ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και

o 5 - 9 Μαρτίου στις ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,

σε μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 10o C υπό σκιά και χωρίς άνεμο, συνδυάζοντας ένα εγκεκριμένο ακμαιοκτόνο μαζί με λάδι ή καολίνη.

Τα λάδια έχουν ωοκτόνο δράση και μπορούν να επιφέρουν έως και 80% μείωση του πληθυσμού της ψύλλας.

Επίσης, λειτουργούν και ως αποτρεπτικά ωοτοκίας, επειδή η ψύλλα δεν αποθέτει αυγά σε επιφάνειες που έχουν λάδι.

• Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

