Κοινωνία

Φρικτό τροχαίο με ακρωτηριασμό οδηγού

Χωρίς τέλος οι τραγωδίες που «γράφονται» στην άσφαλτο, αφού ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο «σημάδεψε» τη ζωή ενός ανθρώπου.

Το φρικιαστικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Παλαιά Εθνική οδό Επιδαύρου – Κορίνθου στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός μηχανής – κινούμενος στο ύψος περίπου του “Stork” – έχασε τον έλεγχο, ανατράπηκε και σύρθηκε στην άσφαλτο με συνέπεια να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι.

Στο σημείο του τροχαίου με τον τραυματία σε ακατάσχετη αιμορραγία έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον σοβαρά τραυματία για το νοσοκομείο.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr