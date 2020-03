Κοινωνία

Μυτιλήνη: Μπλόκο στις αφίξεις από πολίτες

Πολίτες εμποδίζουν την αποβίβαση μεταναστών στο λιμάνι της Θερμής. Έκλεισαν τις εισόδους του δρόμου που οδηγούν στο ΚΥΤ Μόριας.

Ομάδα πολιτών από την περιοχή της Θερμής έχει αποκλείσει αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Θερμής μη επιτρέποντας την αποβίβαση προσφύγων και μεταναστών που οδηγήθηκε από σκάφος του Λιμενικού Σώματος εκεί. Στη βάρκα επιβαίνουν περίπου 50 άτομα μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ενώ έχουν προπηλακιστεί και δημοσιογράφοι και φωτογράφοι διεθνών μέσων ενημέρωσης. Επίσης προπηλακίστηκε η δημοτική σύμβουλος Μυτιλήνης επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση" η οποία αποπειράθηκε να παρέμβει.

Locals in #Lesvos prevent migrants from disembarking on island „we are Christians here „.- things getting out of control pic.twitter.com/n0XihpSkMs

— Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

Την ίδια ώρα υπάρχουν καταγγελίες και προπηλακισμούς δημοσιογράφων και φωτογράφων

Now protestors tried to push me overboard at sea for shooting video Bullies and cowards keeping ppl in a boat not even giving babies water Policeman said „I shouldn’t incite them“ #Lesvos A dark day for Greece pic.twitter.com/Pc2R5FfzFU — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

Συγκέντρωση πολιτών εμποδίζουν τη μεταφορά των νεαφιχθέντων μεταναστών στη Μόρια

Την ίδια ώρα, τις εισόδους του δρόμου που οδηγούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, στην Παναγιούδα και στη Λάρσο έκλεισαν το μεσημέρι ομάδες κατοίκων.

Οι συγκεντρωμένοι δεν επιτρέπουν σε λεωφορεία του Λιμενικού Σώματος να μεταφέρουν τους αφιχθέντες σήμερα πρόσφυγες και μετανάστες στο ΚΥΤ. Διεκδικούν δε την άμεση αποσυμφόρηση της Μόριας. Στο χώρο των συγκεντρώσεων παρευρέθηκαν στελέχη της δημοτικής Αρχής Μυτιλήνης με το δήμαρχο Στρατή Κύτελη, της περιφερειακής Αρχής Β. Αιγαίου με τον περιφερειάρχη Κ. Μουτζούρη και ο βουλευτής της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου.

Ο δήμαρχος Μυτιλήνης κάλεσε τους πολίτες της περιοχής και της πόλης της Μυτιλήνης να συγκεντρωθούν στις εισόδους του δρόμου που οδηγεί στο ΚΥΤ. «Αυτό το αίσχος θα πρέπει να κλείσει τώρα» είπε ο κ. Κύτελης.

ΚΚΕ: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται μπρος στο ενδεχόμενο νέων μαζικών προσφυγικών ροών

«Η κυβέρνηση χωρίς καμία καθυστέρηση εδώ και τώρα να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό όλων των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στη Μόρια καθώς και όσων τις επόμενες ώρες και μέρες θα φτάσουν στο νησί» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ.

Επισημαίνει ότι «οι εξελίξεις, με την εισβολή της Τουρκίας και τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιντλίμπ, με την αξιοποίηση των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών ως διαπραγματευτικό χαρτί στις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, αυτό που καταδεικνύουν με δραματικό τρόπο είναι το πόσο επικίνδυνο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης να διατηρήσει και δημιουργήσει και νέα κλειστά Hot spots στη Λέσβο και στα άλλα νησιά του Αιγαίου».

«Τα περί αποτροπής των προσφυγικών ροών με στρατιωτικά μέσα φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, εκτός από το ότι είναι απάνθρωπα, αποτελούν προπαγανδιστικά τεχνάσματα της κυβέρνησης προκειμένου να δικαιολογήσει και επιβάλει την επιλογή της ΕΕ να γίνουν τα νησιά τα μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών. Αυτά τα έχουν ξανά ακούσει οι νησιώτες από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε στις θάλασσές μας την FRONTEX και το ΝΑΤΟ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπογραμμίζει, στη συνέχεια «κανένας να μην παρασυρθεί από τις ακροδεξιές ομάδες που επιδιώκουν να στρέψουν τους κατοίκους κατά των θυμάτων, κατά των προσφύγων και μεταναστών. Κάθε τέτοια ενέργεια θα λειτουργήσει ως προβοκάτσια για να συκοφαντηθεί ο μεγάλος λαϊκός ξεσηκωμός και η απαίτηση να κλείσουν όλα τα Hot spots» προσθέτοντας «οι προτάσεις από βουλευτές και στελέχη της ΝΔ να γίνουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε βραχονησίδες και ξερονήσια είναι εξοργιστικές».

«Η κυβέρνηση αντί να εκβιάζει τους νησιώτες πρέπει να ασκήσει τώρα τη μέγιστη πίεση και με όλους τους τρόπους προς την ΕΕ για να αναλάβει τις ευθύνες της. Να σταματήσει τώρα κάθε συμμετοχή και εμπλοκή στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ που στηρίζουν την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.

Τα αιτήματα του μεγάλου λαϊκού ξεσηκωμού:

Να κλείσουν όλα τα Hot spots στα νησιά του Αιγαίου και να μην δημιουργηθούν νέα, ούτε κλειστά ούτε ανοικτά. Να απεγκλωβιστούν όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες προς την ηπειρωτική χώρα και από εκεί στις χώρες του προορισμού τους. Είναι αδιαπραγμάτευτα» καταλήγει η ανακοίνωση της ΤΕ Λέσβου του ΚΚΕ.