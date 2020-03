Πολιτική

Frontex: Τεχνικός εξοπλισμός και επιπρόσθετες δυνάμεις στην Ελλάδα

Αναθεωρήθηκε το επίπεδο του συναγερμού για τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής.

Η Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναθεώρησε το επίπεδο συναγερμού της σε «υψηλό» για τα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου χιλιάδες μετανάστες προσπαθούν να περάσουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αναθεωρήσαμε το επίπεδο συναγερμού για όλα τα σύνορα με την Τουρκία σε υψηλό», ανέφερε μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις Βρυξέλλες. «Λάβαμε αίτημα επιπρόσθετης βοήθειας από την Ελλάδα. Έχουμε ήδη λάβει μέτρα για να αναπτύξουμε τεχνικό εξοπλισμό και επιπρόσθετες δυνάμεις στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Η Τουρκία άνοιξε τα σύνορά της με την Ευρώπη, προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι "άνοιξε τις πύλες" για τους μετανάστες με αφορμή το θάνατο δεκάδων Τούρκων στρατιωτών σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του συριακού καθεστώτος στη Βόρεια Συρία. Ασκεί έτσι πιέσεις στην ΕΕ και στα μέλη του ΝΑΤΟ για να εξασφαλίσει τη στήριξή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Συρία.

Η Frontex εξηγεί στην ανακοίνωσή της ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στα ελληνικά και τα βουλγαρικά σύνορα με την Τουρκία. «Εξετάζουμε άλλους τρόπους για να στηρίξουμε τις χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με την Τουρκία», πρόσθεσε. «Είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές όσον αφορά την επιπρόσθετη στήριξη που θα μπορούμε να παράσχουμε σε αυτήν την κατάσταση που μεταβάλλεται γρήγορα», συνεχίζει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η υπηρεσία είναι στη διαδικασία ενίσχυσης των επιχειρήσεών της, με προσωπικό, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Η Frontex επισημαίνει εξάλλου ότι παρακολουθεί την κατάσταση και στην Κύπρο.

Η μεγαλύτερη αποστολή της Frontex, αποτελούμενη από 400 άτομα, βρίσκεται στα ελληνικά νησιά. Υπάρχει επίσης μια μικρή δύναμη στην περιοχή του Έβρου, στα σύνορα με την Τουρκία καθώς και μια δύναμη 60 ατόμων στη Βουλγαρία.