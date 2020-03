Κόσμος

ΟΗΕ: Έκκληση για ηρεμία στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Συστάσεις για ηρεμία από όλες της πλευρές συνέστησε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, παρακολουθώντας την κατάσταση από την τουρκική πλευρά των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

Έκκληση για ηρεμία στα ελληνοτουρκικά σύνορα απηύθυναν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας να μην γίνεται χρήση «υπερβολικής» βίας εναντίον των χιλιάδων μεταναστών που συρρέουν προσπαθώντας να περάσουν στην Ευρώπη.

«Οι χώρες έχουν ασφαλώς το νόμιμο δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους και να διαχειρίζονται τις παράνομες μετακινήσεις, όμως θα πρέπει να δείχνουν αυτοσυγκράτηση στη χρήση υπερβολικής και δυσανάλογης βίας και να εφαρμόσουν ένα σύστημα που θα επιτρέπει να υποβάλλονται αιτήματα για παροχή ασύλου με συντεταγμένο τρόπο», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο Μπάμπαρ Μπαλούτς, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Μπαλούτς εξήγησε ότι το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας που βρίσκεται στις επαρχίες της Σμύρνης, του Τσανάκαλε και της Αδριανούπολης, στην Τουρκία, «παρακολουθεί τις αυξημένες μετακινήσεις των προσώπων, αποτιμά την κατάσταση και παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια όταν είναι απαραίτητο». Στην επιχείρηση αυτή, η οποία γίνεται σε συντονισμό με την τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τη Unicef, ενημερώνονται επίσης οι μετανάστες και οι πρόσφυγες για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν όταν προσπαθούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα, είτε από την ξηρά είτε από τη θάλασσα, πρόσθεσε.

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί επίσης τους αιτούντες άσυλο «να σέβονται τον νόμο και να αποφεύγουν να δημιουργούν καταστάσεις που διαταράσσουν τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια στα σύνορα και αλλού».