Υγεία - Περιβάλλον

“Θερίζει” ο κορονοϊός στο Ιράν

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και των νεκρών στο Ιράν.

Οι θάνατοι από την επιδημία του νέου κορονοϊού στο Ιράν αυξήθηκαν κατά 11 μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, φτάνοντας συνολικά τους 54, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Κιανούς Τζαχανπούρ.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι καταγράφηκαν 385 νέα κρούσματα, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των ασθενών στους 978. Ο Τζαχανπούρ κάλεσε όλους τους Ιρανούς να αποφεύγουν τα αχρείαστα ταξίδια και να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Λίγο νωρίτερα, ένας διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης είπε, σε μια συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ότι αυτή η επίλεκτη δύναμη θα διαθέσει χώρους σε όλο το Ιράν για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της επιδημίας.

«Έχουμε φτιάξει κέντρα σε όλη τη χώρα για να βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει τον ιό χρειαζόμαστε πανεθνική συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση. Ο κόσμος πρέπει να τηρεί τις συμβουλές των αξιωματούχων των υπηρεσιών υγείας», είπε ο διοικητής, που δεν κατονομάστηκε.