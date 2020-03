Πολιτική

Τζανακόπουλος: απολύτως ανέτοιμη η χώρα μας στο μεταναστευτικό

Ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη επιρρίπτει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό η χώρα βρέθηκε απολύτως ανέτοιμη», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος,

«Η κυβέρνηση πρέπει να διεθνοποιήσει το ζήτημα» και να αναλάβει άμεσα τις ανάλογες πρωτοβουλίες, καθώς αυτή την κρίση δεν μπορεί να τη διαχειριστεί η Ελλάδα μόνη της» τόνισε ο κ. Τζανακόπουλος στον ρ/σ ΑΘΗΝΑ 984, και πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κ. Μητσοτάκης καθυστερεί να ζητήσει έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Εκτός αν σκοπεύει να μετατραπεί στον Όρμπαν της νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι αδύνατον να ανοίξουν στη μεταπολεμική Ευρώπη ξερονήσια» και πως «αυτές οι προτάσεις είναι ξένες προς τις αξίες του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και δείχνουν πλήρη αδυναμία διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «προσχηματική» την κλήση του από την προανακριτική, επισημαίνοντας ότι ήταν «μια κίνηση για να μπορέσουν να τεκμηριώσουν την απομάκρυνσή μου, όπως και αυτή του κ. Πολάκη, από την προανακριτική».

Συμπλήρωσε πως «αυτή η επιτροπή εκκίνησε ως επιτροπή που θα ερευνούσε την υποτιθέμενη σκευωρία για τη Novartis» και ότι «όλο αυτό έχει καταλήξει σε πραγματικό φιάσκο για τη ΝΔ αφού δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο».

Με αυτό το δεδομένο, κατά τον κ. Τζανακόπουλο, «η ΝΔ προσπάθησε να δημιουργήσει άλλο θέμα με την κατάθεση του κ. Μιωνή. Ο κ. Μιωνής μίλησε για μια συνάντηση που έγινε μετά από αίτημα της ισραηλινής κυβέρνησης» και «επομένως, εδώ, έχουμε να κάνουμε με διπλωματικές ενέργειες που είχαν ξεκινήσει από το 2013 από τον κ. Σαμαρά».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε, τέλος, πως «το κρίσιμο είναι εάν ο κ. Μητσοτάκης θα συρθεί, να ζητήσει από την Ολομέλεια τη σύσταση νέας προανακριτικής για αδικήματα πέραν της Novartis, από την ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ και την ομάδα Σαμαρικών».