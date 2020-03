Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εξιτήριο για τη γηραιότερη ασθενή

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η γηραιότερη ασθενής που έχει καταγραφεί.

Μια γυναίκα 98 ετών, η γηραιότερη ασθενής του Covid-19 στην ηπειρωτική Κίνα, ανέρρωσε και πήρε εξιτήριο σήμερα από νοσοκομείο της πόλης Ουχάν, απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η υπερήλικας, που ονομάζεται Χου, ζει στη συνοικία Τζιανγκ-αν της Ουχάν. Ανέβασε πυρετό στις αρχές Φεβρουαρίου και εισήχθη στο νοσοκομείο Λέισενσαν στις 13 του μηνός, μαζί με την 55χρονη κόρη της που προσβλήθηκε επίσης από τον νέο κορονοϊό. Νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, με πολύ υψηλό πυρετό, αλλά μετά τη χορήγηση αντιιικών φαρμάκων ανέρρωσε.

«Το γεγονός αυτό γεμίζει αισιοδοξία τους άλλους ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη», είπε ο επικεφαλής του νοσοκομείου, ο Ουάνγκ Σινγκουάν.

Μέχρι σήμερα το πρωί περίπου 200 άνθρωποι που είχαν προσβληθεί από τον ιό είχαν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αυτό.