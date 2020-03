Κοινωνία

Έβρος: “πετροπόλεμος” και χημικά – Τραυματίσθηκε αστυνομικός (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκρηκτικό το κλίμα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Συνεχείς οι συγκρούσεις…

Με χρήση χημικών απαντούν οι αστυνομικοί στον πετροπόλεμο που δέχονται από πλευράς παράνομων προσφύγων και μεταναστών στο τελωνείο των Καστανέων.

Στον χώρο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στρατός. Οι πρόσφυγες - μετανάστες επιτίθενται εκσφενδονίζοντας πέτρες και ξύλα κατά των παρατεταγμένων δυνάμεων που προσπαθούν να τους απωθήσουν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα του στρατού και της αστυνομίας έχουν υποστεί φθορές από τον πετροπόλεμο. Στην επιχείρηση αναχαίτισης οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν και όχημα ρίψης νερού.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστών στις Καστανιές , άνδρας της Ελληνικής Αστυνομίας τραυματίστηκε στο πρόσωπο από πέτρα που εκσφενδονίστηκε από την άλλη πλευρά.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για τις πρώτες βοήθειες. Ο αστυνομικός είναι καλά στην υγεία του και παρά τον τραυματισμό του ζήτησε σύντομα να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Στο φράχτη ακούγονται από κινητές ομάδες εκπομπής του στρατού μηνύματα προς τους μετανάστες ότι τα σύνορα είναι κλειστά και ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος.

ΓΛΩΣΣΕΣ:

APABIKA

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠANTZAMΠI/OYPNTOY: ΠAKIΣTAN

ΦAPΣI : AΦΓANIΣTAN & IPAN

ΠAΣTOY: TMHMA AΦΓANΩN

MΠENΓKAΛI: MΠANΓKΛANTEΣ

Η κυβέρνηση, εξάλλου, προχωρά και στην αποστολή μαζικών μηνυμάτων ώστε να ενημερωθούν όσοι φτάνουν στα ελληνικά σύνορα, εξαιτίας των fake news.

Οι Τούρκοι, εν τω μεταξύ, μοιράζουν σκηνές σε πρόσφυγες και μετανάστες στην τουρκική πλευρά των συνόρων.

Παράλληλα, Τούρκοι ρίχνουν δακρυγόνα εναντίον των Ελλήνων αστυνομικών επιχειρώντας να ανοίξουν πέρασμα στα ελληντουρκικά συνορα για το παράνομο προσφυγικό "κύμα"...