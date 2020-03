Κόσμος

Ιντλίμπ: Κατάρριψη συριακών μαχητικών (βίντεο)

Στην παραδοχή της συντριβής δύο συριακών μαχητικών. Drone κατέρριψαν οι δυνάμεις του Άσαντ.

Δύο συριακά μαχητικά Su-124 καταρρίφθηκαν στην επαρχία του Ιντλίμπ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

"Δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας καταστράφηκαν, το ένα από αυτά είχε καταρρίψει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μας. Δύο μαχητικά Su-24 καταρρίφθηκαν", ανέφερε η ανακοίνωση αυτή, χωρίς να διευκρινίζει ποιος έβαλε εναντίον στόχων στη Συρία.

Νωρίτερα, το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι δύο συριακά μαχητικά καταρρίφθηκαν και ότι οι πιλότοι τους διασώθηκαν, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτόξευσης. Νωρίτερα, η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι συριακές δυνάμεις κατέρριψαν, κοντά στην πόλη Σαρακέμπ, κατέρριψαν ένα τουρκικό drone που ανήκε σε "τρομοκρατική οργάνωση".

Νωρίτερα κρατικά Μέσα στης Συρίας είχαν μεταδώσει ότι κατέρριψαν drone στη βορειοδυτική Συρία, καθώς και ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της για όλες τις πτήσεις αεροσκαφών και drones. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, κάθε εναέριο μέσο που θα εισέλθει στο χώρο της Συρίας, θα αντιμετωπιστεί ως εχθρικό.