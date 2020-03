Πολιτική

Έκτακτη Σύνοδος των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Δεκτό έγινε το αίτημα της Ελλάδας για έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, με αντικείμενο τη φύλαξη των συνόρων.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο Ιντλίμπ και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, κατόπιν αιτήματος του Έλληνα υπουργού Νίκου Δένδια.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Μπορέλ σημειώνει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις εντός και γύρω από την επαρχία Ιντλίμπ της Συρία συνιστούν "σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα". "Προκαλούν ανείπωτα ανθρωπιστικά δεινά στον πληθυσμό και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή και πέραν αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διπλασιάσει τις προσπαθειές της για να αντιμετωπίσει αυτή τη φρικτή ανθρωπιστική κρίση με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της", πρόσθεσε.

Επισημαίνοντας ότι υπάρχει μόνο "πολιτική λύση" στην κρίση της Συρίας, ο Μπορέλ τονίζει ότι παράλληλα, οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και ότι θα πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία της Τουρκίας με την ΕΕ. "Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να στηρίξει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης" που είναι σε εξέλιξη, υπογράμμισε.

Η έκτακτη σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα "θα είναι μια ευκαιρία για να επικεντρωθούμε στις τελευταίες εξελίξεις και να συνεχίσουμε το κοινό έργο μας σε όλα τα μέτωπα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η συλλογική δράση μας θα έχει τις μέγιστες δυνατές επιπτώσεις αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση και να συμβάλουμε στο να ανοίξει ο δρόμος για μια πολιτική λύση", καταλήγει η ανακοίνωση.