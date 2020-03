Κοινωνία

Λέσβος: Έκλεισαν τα σύνορα του δήμου Μυτιλήνης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αποσυμφόρηση του νησιού ζητεί ο δήμαρχος Μυτιλήνης. Σε περίφρακτο χώρο οι αφιχθέντες.

Τα σύνορα του Δήμου Μυτιλήνης κλείνει με δήλωση του ο δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης «έτσι ώστε μετανάστες, οι οποίοι θα μπουν στο νησί από σημεία που δεν ανήκουν στο Δήμο Μυτιλήνης να μην καταλήγουν στο ΚΥΤ της Μόριας το οποίο βέβαια δεν αντέχει άλλο».

Όπως σημείωσε στις δηλώσεις του ο κ. Κύτελης «στο ΚΥΣΕΑ το οποίο συνεδριάζει το απόγευμα, ζητάμε να σταλούν δύο πλοία, έτσι ώστε 5.000 αιτούντες άσυλο να φύγουν αμέσως από το νησί για να αποσυμφορηθεί το ΚΥΤ. Επίσης ο κ. Κύτελης ζητά δύο πλοία «πάνω στα οποία θα γίνεται η ταυτοποίηση των εισερχομένων και η διαδικασία υποβολής αιτήματος ασύλου».

Και κατέληξε ο κ. Κύτελης: «Είμαστε διατεθειμένοι με όποιο κόστος, να διαφυλάξουμε τους πολίτες και την κανονικότητα του Δήμου μας. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Μυτιλήνης να αντέξει άλλο τη φιλοξενία του συνόλου των μεταναστών στο νησί».

Με παρέμβασή του στον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, ο δήμαρχος δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος «ζήτησε επιτακτικά την άμεση αποστολή δύο τουλάχιστον πλοίων για την άρση του επικείμενου αδιεξόδου».

Σε περίφρακτο χώρο οι αφιχθέντες

Εκατό και περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες από όσους έφτασαν στο νησί σήμερα μεταφέρθηκαν και μεταφέρονται για να διαμείνουν στον περίφρακτο χώρο της επιβίβασης στα πλοία της γραμμής στο επιβατηγό λιμάνι της Μυτιλήνης.

Πρόκειται για τους επιβαίνοντες σε δύο βάρκες που οι συγκεντρωμένοι κάτοικοι της περιοχής δεν επέτρεψαν στην Αστυνομία να προσεγγίσει στο ΚΥΤ της Μόριας και να τους αποβιβάσει εκεί. Καθώς επίσης και τους επιβαίνοντες σε μια βάρκα που κάτοικοι της Θερμής δεν επέτρεψαν να αποβιβασθούν στο λιμάνι της Θερμής και αυτή τη στιγμή ρυμουλκούνται από το Λιμενικό Σώμα σε άγνωστη κατεύθυνση προκειμένου να αποβιβασθούν.