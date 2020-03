Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σοκάρει ο αριθμός των νεκρών παγκοσμίως

Το σύνολο των κρουσμάτων και των θυμάτων του φονικού ιού, που πλέον τείνει να βρεθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Νέα αύξηση των κρουσμάτων στην Κίνα και πρώτοι θάνατοι στις ΗΠΑ και την Αυστραλία: η επιδημία του νέου κορονoϊού συνεχίζει να εξαπλώνεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες στον κόσμο.

Οι νεκροί έχουν φτάσει σχεδόν τους 3.000 σε όλον τον κόσμο, με σύνολο 87.500 κρουσμάτων σε 60 χώρες. Από αυτά πάντως, σχεδόν τα 80.000 κρούσματα και οι 2.870 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Κίνα, τη χώρα όπου η οικονομική δραστηριότητα έχει παραλύσει από τα τέλη Ιανουαρίου, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Πέραν της επαρχίας Χουμπέι –η οποία αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας– στην υπόλοιπη χώρα αρχίζει να εμφανίζεται και πάλι κάποια δραστηριότητα: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μποτιλιαρίσματα που παρατηρήθηκαν στις ώρες αιχμής στο Πεκίνο.

Ωστόσο η Κίνα δεν έχει ακόμη εξαλείψει τον κίνδυνο. Η Εθνική Επιτροπή (υπουργείο) Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 573 νέα κρούσματα, τα περισσότερα σε μία ημέρα από την αρχή της εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος από τα χιλιάδες κρούσματα που καταγράφονταν καθημερινά στις αρχές της επιδημίας.

Ο αριθμός των νεκρών εμφανίζεται επίσης μειωμένος: 35 αναφέρθηκαν σήμερα, από 47 το Σάββατο. Όλοι οι νεκροί, εκτός από έναν, ήταν στην επαρχία Χουμπέι, όπου φαίνεται να περιορίζεται η επιδημία. Άλλωστε και όσον αφορά τα νέα κρούσματα, όλα εκτός από τρία εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή.

Με τη σειρά τους όμως, άλλες χώρες μεταβάλλονται σε εστίες του Covid-19. Στην πρώτη γραμμή, η Νότια Κορέα, το Ιράν και η Ιταλία.

Σε πανικό τα Χρηματιστήρια

Η επιδημία εγείρει φόβους για οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα Χρηματιστήρια της Ασίας και της Ευρώπης θα ανοίξουν πάλι αύριο, όμως εκείνα των χωρών του Κόλπου, που επαναλειτούργησαν σήμερα, κατέγραψαν μεγάλη πτώση, έως και 10% στο Κουβέιτ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν το Σάββατο τον πρώτο θάνατο στο έδαφός τους. Σήμερα ήταν η σειρά της Αυστραλίας να γνωστοποιήσει τον θάνατο ενός πρώην επιβάτη του Diamond Princess, του κρουαζιερόπλοιου που παρέμεινε επί εβδομάδες σε καραντίνα στην Ιαπωνία. Τα τελευταία 130 μέλη του πληρώματός του αποβιβάστηκαν σήμερα, όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης «να μην υποκινούν τον πανικό».

Εκτός από τον πρώτο θάνατο, στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 21 κρούσματα. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι 47 άνθρωποι που επαναπατρίστηκαν έχοντας ήδη προσβληθεί από τον κορονoϊό σε άλλε εστίες της επιδημίες. Ορισμένοι από τους ασθενείς που διαγνώστηκαν τις τελευταίες ημέρες όμως δεν είχαν καμία γνωστή επαφή με κάποια από τις εστίες αυτές, κάτι που ενδέχεται να σημαίνει ότι η επιδημία εξαπλώνεται στο αμερικανικό έδαφος.

Στη Γαλλία απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των 5.000 ανθρώπων σε κλειστό χώρο, ματαιώθηκε η τελευταία ημέρα της Αγροτικής Έκθεσης στο Παρίσι και αναβλήθηκε ο ημιμαραθώνιος που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα. Μέτρα προστασίας λαμβάνονται και στα τεμένη. Συνολικά 100 άνθρωποι έχουν προσβληθεί και οι δύο από αυτούς πέθαναν.

Στη γειτονική Ιταλία, τα κρούσματα ξεπερνούν πλέον τα 1.000 και οι νεκροί έφτασαν τους 29. Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παροχή βοήθειας ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στους τομείς που πλήττονται από την επιδημία.

Η Αρμενία και η Τσεχία είναι οι τελευταίες χώρες που ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν κρούσματα στο έδαφός τους.

Στη Νότια Κορέα, τη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο μετά την Κίνα, αναφέρθηκαν σήμερα άλλα 586 κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 3.736. Δεκαοκτώ ασθενείς απεβίωσαν. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων πάντως παρουσιάζει κάμψη σε σύγκριση με εκείνον του Σαββάτου.

Στο Ιράν, επισήμως οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 54.