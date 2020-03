Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Να στηρίξουμε όλοι την απόφαση για προστασία των ελληνικών συνόρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσω ανάρτησής του καλεί όλους τους Έλληνες να στηρίξουν ενωμένοι την απόφαση της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εσωτερικών.

Κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες να στηρίξουμε ενωμένοι την απόφαση της κυβέρνησης να προστατεύσει με αποτελεσματικότητα τα ελληνικά σύνορα, απηύθυνε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι πρέπει να δείξουμε απόλυτο σεβασμό και αλληλεγγύη στο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση στα social media, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει: «Καλό μήνα! Καλή Σαρακοστή! Αυτήν την ώρα όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να είμαστε απολύτως ενωμένοι! Και να στηρίξουμε όλοι μαζί την απόφαση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε τα σύνορα της πατρίδας μας αποτελεσματικά! Με απόλυτο σεβασμό και αλληλεγγύη στο έργο που κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις , η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα στον Έβρο και στο Αιγαίο!».