Ποινική δίωξη σε… νεκρή για ρευματοκλοπή!

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφάρμοσαν το “γράμμα του Νόμου”…

Μπορεί εδώ και πολλά χρόνια να έχει εγκαταλείψει τον μάταιο ετούτο κόσμο αλλά η εκδημία της δεν εμπόδισε τις Υπηρεσίες να εφαρμόσουν το... γράμμα του νόμου. Έτσι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας κλήθηκε, την εβδομάδα που πέρασε, να εκδικάσει υπόθεση ρευματοκλοπής.

Η κληρονομιά και η ρευματοκλοπή

Η Λαρισαία πριν εκδημήσει εις Κύριον φρόντισε να τακτοποιήσει τα κληρονομικά της, γράφοντας ι ένα σπίτι στην κόρη της. Η κόρη μετά του συζύγου της, διέθεσαν το σπίτι σε οικονομικά ζευγάρι αλλοδαπών . Το ζευγάρι των ενοικιαστών όμως, αντί να κάνουν κανονική σύνδεση του ρεύματος στο πατρικό της μακαρίτισσας, προχώρησαν σε ρευματο­κλοπή. Πράξη που διαπιστώθηκε σε έλεγχο της ΔΕΔΔΗΕ που βεβαίωσε κατανάλωση 7005 kWh, η αξία των οποίων με το ΦΠΑ και τις επιβαρύνσεις και το διαχειριστικό κόστος ανήλθε κοντά στα 1.500 ευρώ. Η ρευματοκλοπή αφορούσε στο χρονικό διάστημα από 20-04-2015 έως 19-08-2016, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο στον μετρητή, διαπιστώθηκαν οι κομμένες σφραγίδες στο κάλυμμα του μετρητή, τρύπα στο κάλυμμα του μετρητή κ.λπ., «ευρήματα», όπως σημειώνεται και στο πόρισμα των ελεγκτών του ΔΕΔΔΗΕ, «σε συνδυασμό με τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου τεκμηριώνουν κατ’ αδιαμφισβήτητο τρόπο υπαίτια παρέμβαση στη μετρητική διάταξη, με σκοπό την αλλοίωση της καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας και στοιχειοθετούν τον χαρακτηρισμό της περίπτωσης (ως διαπιστωμένη ρευματιοκλοπή».

Έτσι η μακαρίτισσα μηνύθηκε για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας (κατ’ εξακολούθηση). Σύμφωνα με το πόρισμα του ΔΕΔΔΗΕ «η αναλογούσα χρέωση που σας καταλογίζεται για τη συνολική μη καταγραφείσα ενέργεια ανέρχεται σε 1050,75 € πλέον ΦΠΑ 6%. Επιπροσθέτως του καταλογιζόμενου πο­σού για τη μη καταγραφείσα ενέρ­γεια, βαρύνεστε και με το διαχειριστικό κόστος της ρευματοκλοπής το οποίο ανέρχεται σε 286,41 €, πλέον ΦΠΑ 24%. Επομένως η συνολική οφειλή έναντι ρευματοκλοπής που σας καταλογίζεται ανέρχεται σε 1468,94 ευρώ».

«Τα έχω πληρώσει» δήλωσε στο δικαστήριο ο 71xpovos γαμπρός της μακαρίτισσας προσκομίζοντας και τη σχετική απόδειξη. Η αρχική αμηχανία της προέδρου και της εισαγγελέως για την… ποινική δίωξη σε βάρος της νεκρής ξεπεράσθηκε γρήγορα, σημειώνοντας την παύση της δίωξης ως μη γενόμενη...

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία